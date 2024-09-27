Эксперты о новом бьюти-тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

Posted 27 сентября, 19:43
Published 27 сентября, 19:43
Modified 27 сентября, 19:44
Updated 27 сентября, 19:44
Но дерматологи так делать не советуют.
Врачи предупреждают — подобный «уход» может стать причиной ожога кожи. Содержащийся в свежем чесноке аллицин и в самом деле обладает мощными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Тем не менее когда свежий чеснок попадает непосредственно на кожу, последняя реагирует на эту процедуру воспалением, зудом и даже появлением волдырей.
Множеству пациентов приходилось обращаться к врачу для лечения ожогов, возникших после применения чеснока в процессе самолечения заболеваний кожи, сообщает newia.
Согласно заявлению дерматолога Лесли Рейнольдс, завирусившийся в TikTok тренд на включение чеснока в уходовую косметологическую рутину может нанести доверчивым пользователям большой вред. При попадании чесночного сока на поверхностные слои дермы на них образуются химические ожоги, что впоследствии может привести к рубцеванию. При этом раздражение и другие ранее отмечаемые проблемы лишь усугубятся.
Специалист рекомендует отложить чеснок и вспомнить о традиционных методах ухода за кожей, особенно при склонности к акне.
Также эксперт предупреждает, что применение чрезмерно большого числа препаратов тоже может стать причиной негативных кожных реакций. Она заверяет: успех в лечении акне зависит от типа кожи и причин заболевания, поэтому назначения в каждом случае будут разными. Универсального метода лечения здесь не существует, но никому не повредит введение в уход за кожей салициловой кислоты и пероксида бензоила, которые способствуют уменьшению накопления загрязнений в порах.
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