Эксперты о новом бьюти-тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

Также эксперт предупреждает, что применение чрезмерно большого числа препаратов тоже может стать причиной негативных кожных реакций. Она заверяет: успех в лечении акне зависит от типа кожи и причин заболевания, поэтому назначения в каждом случае будут разными. Универсального метода лечения здесь не существует, но никому не повредит введение в уход за кожей салициловой кислоты и пероксида бензоила, которые способствуют уменьшению накопления загрязнений в порах.