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Posted 27 сентября, 06:31

Published 27 сентября, 06:31

Modified 27 сентября, 06:33

Updated 27 сентября, 06:33

ДТП с большегрузами

Движение на дороге под Белгородом может быть затруднено из-за кукурузы

27 сентября 2024, 06:31
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Белгородской области»
ДТП с большегрузами

Два большегруза столкнулись на дороге в Белгородской области

Сюжет
ДТП
Под Белгородом произошла авария с двумя большегрузами, в результате чего кукуруза, которую перевозил один из них, рассыпалась на проезжей части. Движение может быть затруднено, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Утром 27 сентября на автодороге Короча — Губкин в Корочанском районе произошло два механических ДТП с большегрузами. Из-за отсоединения платформы прицепа с грузом один КамАЗ столкнулся с другим, который следовал за ним в том же направлении.

Из-за аварии большегрузы получили повреждения, а по дороге рассыпалась кукуруза, которую перевозил один из них.

В аварии никто не пострадал. На месте продолжают работать сотрудники ДПС и дорожно-коммунальной службы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Корочанский район#Кукуруза#Груз#Белгород#Автомобильная авария
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