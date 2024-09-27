Два часа на жизнь: почему я отказалась от Москвы?

Posted 27 сентября, 10:18
Published 27 сентября, 10:18
Modified 27 сентября, 10:20
Updated 27 сентября, 10:20
Многие люди из регионов стремятся переехать в столицу, чтобы «покорить Москву». Считается, что в Златоглавой больше возможностей для построения успешной карьеры, высокий уровень заработка и просто интересная жизнь. Конечно, в столице происходит множество культурных событий и есть много удивительных мест, которых нет в маленьком городе или посёлке N. Однако, как и у любой медали, у этого блеска есть и обратная сторона.
Как ни парадоксально, но не все хотят жить в столице. Многие москвичи уезжают на постоянное место жительства в регионы, а некоторые приезжие возвращаются обратно. Скорее всего, это устоявшийся миф о том, что все стремятся в Белокаменную. Как пела группа PIZZA в песне «Фары»: «Все рвут покорять Москву, но покоряются ей сами, и просто живут».
А теперь немного суровой правды о жизни в мегаполисе и причинах, которые заставили меня покинуть столицу после трёх лет жизни в ней и переехать в Белгород.
Москва — действительно огромная. Это самый большой город России по площади — 2561,5 км² и численности жителей. По данным на январь 2023 года население столицы составило 13,1 млн. (и это без учета нелегальных мигрантов, но это уже другая история). Аналитики Superjob посчитали, что среднее время дороги до работы у москвичей занимает 63 минуты на общественном транспорте и 46 минут на машине. Однако, как показывает практика, своим ходом можно добираться и 1,5 и 2 часа, особенно если квартира находится на окраине Москвы.
Если у вас обычный график работы с 9:00 до 18:00 в офисе в центре города, а живёте вы недалеко от МКАДа, то на дорогу до метро у вас уйдёт примерно 30-40 минут на автобусе, а потом ещё 40-50 минут на метро. И от метро до офиса нужно будет идти или ехать ещё минут 10-15. В общей сложности дорога может занять около полутора часов, если не больше. Ведь не всегда в час пик можно сразу сесть в автобус или вагон метро.
На утренние сборы и дорогу до остановки нужно заложить ещё час. В итоге получается, что вставать необходимо в 6:30, чтобы приехать в офис к 9:00, работать до 18:00, и оказаться дома ближе к 20:00. Чтобы спать 8 часов в день, нужно ложиться в 22:30. То есть остается всего 2,5 часа, чтобы провести время с семьёй, встретиться с друзьями, позаниматься любимым хобби или сходить на тренировку. Да и не факт, что после рабочего дня и трёх часов дороги в переполненном метро и автобусах у вас останутся силы на это.
Хочется видеть в жизни больше, чем метро и работу, а домой приезжать не только, чтобы поспать. После переезда в регион мой уровень комфортной жизни значительно повысился. Я могу вставать в 7.00, заниматься своими делами и за 10 минут доходить до работы. После неё у меня остаётся почти 5 часов на все радости жизни.
По данным экспертов Автостата на август 2023 года в столице насчитывается 3,812 млн только легковых автомобилей (а ведь есть ещё машины из других регионов России). Если предположить, что один автомобиль сжигает 15 литров топлива в день, то получится, что каждая машина выбрасывает около 9 кг диоксида углерода за сутки. Представляете, какие объёмы углекислого газа ежедневно производит город?
На 2022 год в Москве насчитывалось 3,5 тысячи промышленных предприятий. В пределах города расположены 209 промышленных зон, которые занимают 16% территории столицы. Конечно, власти пытаются с этим что-то сделать и реконструируют эти районы, чтобы сделать их пригодными для жизни. Однако это лишь добавляет строительных объектов к уже обширной строительной отрасли.
Говоря проще, дышать полной грудью в Белокаменной становится всё труднее.
Не секрет, что в Москве бешеный ритм жизни. Постоянная гонка за временем, бесконечные пробки, спешка и суета — всё это выматывает. Возникает ощущение, что ты — лишь винтик в огромном механизме. Из-за постоянных перегрузок возникают проблемы со здоровьем, на которые, кажется, всем безразлично.
Также удручает «конвейерный» подход к оказанию услуг, когда стремятся к количеству, а не к качеству. Редко где можно встретить хорошее качество по доступной цене.
По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 68,2 тысячи рублей. Даже если учесть, что средняя зарплата москвичей достигает 142 тысяч рублей, половина дохода будет уходить на оплату жилья. Однако стоит отметить, что не у всех москвичей такие высокие зарплаты: согласно данным Сбериндекса, медианная зарплата в столице составляет 65 176 рублей. Конечно, можно найти квартиру рядом с МКАД с «бабушкиным» ремонтом по цене 45-50 тысяч рублей. В таком случае на жизнь останется 15-20 тысяч рублей.
Что касается проезда, то за одну поездку в метро или автобусе нужно заплатить 64 рубля. Если учитывать, что приходится делать 4 поездки до работы и обратно, то в день на проезд будет уходить 256 рублей, а в месяц — 7680 рублей.
Одна из причин переезда в Москву — это возможность найти высокооплачиваемую работу в большом количестве. Однако стоит отметить, что можно работать удалённо на московские компании и жить в более уютном городе. Тем более что после пандемии удалёнка стала очень популярной.
Конечно, звучит гордо — жить и работать в Москве. Но на деле всё оказывается не так радужно. Столица больше подходит для работы, чем для жизни.
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