Два часа на жизнь: почему я отказалась от Москвы?

Если у вас обычный график работы с 9:00 до 18:00 в офисе в центре города, а живёте вы недалеко от МКАДа, то на дорогу до метро у вас уйдёт примерно 30-40 минут на автобусе, а потом ещё 40-50 минут на метро. И от метро до офиса нужно будет идти или ехать ещё минут 10-15. В общей сложности дорога может занять около полутора часов, если не больше. Ведь не всегда в час пик можно сразу сесть в автобус или вагон метро.