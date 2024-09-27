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Posted 27 сентября 2024, 07:14

Published 27 сентября 2024, 07:14

Modified 27 сентября 2024, 07:14

Updated 27 сентября 2024, 07:14

Из-за оперативной обстановки в регионе открыты не все детсады

День воспитателя: сколько белгородских педагогов занимаются дошкольным образованием?

27 сентября 2024, 07:14
Фото: 1MI. Из-за оперативной обстановки в регионе открыты не все детсады

Белгородских воспитателей поздравляют с профессиональным праздником

Сюжет
Образование
В пятницу, 27 сентября, в России отмечается День работников дошкольного образования. В этот день в 1863 году в Российской империи открылся первый детский сад. В честь этого праздника Белгородстат подсчитал, сколько воспитателей сейчас трудятся в Белгородской области.

В 2023 году в детских садах Белгородской области трудилось 8485 сотрудников, 70% из них составляли воспитатели. Эта профессия традиционно считается женской, но всё же 0,2% воспитателей в регионе — мужчины.

66% воспитателей в регионе имеют высшее образование. В 2023 году было 3100 воспитателей со стажем работы более 20 лет, что на 1% больше, чем в предыдущем году.

Сейчас белгородским детсадам приходится тяжело. Из-за напряжённой оперативной обстановки некоторые дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп, а после сильных обстрелов Белгорода в начале сентября пришлось приостанавливать и их работу.

Напомним, что за звание лучшего воспитателя России борется Анастасия Кожухова — воспитатель детского сада № 63 «Машенька» из Старого Оскола. Она выступит в финале федерального конкурса.

Белгородцы поборются за звания лучших воспитателя, учителя и педагога СПО в России
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Педагогика#Белгород#Воспитатели#День работников дошкольного образования
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