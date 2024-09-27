День воспитателя: сколько белгородских педагогов занимаются дошкольным образованием?

Posted 27 сентября 2024, 07:14
Published 27 сентября 2024, 07:14
Modified 27 сентября 2024, 07:14
Updated 27 сентября 2024, 07:14
В 2023 году в детских садах Белгородской области трудилось 8485 сотрудников, 70% из них составляли воспитатели. Эта профессия традиционно считается женской, но всё же 0,2% воспитателей в регионе — мужчины.
66% воспитателей в регионе имеют высшее образование. В 2023 году было 3100 воспитателей со стажем работы более 20 лет, что на 1% больше, чем в предыдущем году.
Сейчас белгородским детсадам приходится тяжело. Из-за напряжённой оперативной обстановки некоторые дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп, а после сильных обстрелов Белгорода в начале сентября пришлось приостанавливать и их работу.
Напомним, что за звание лучшего воспитателя России борется Анастасия Кожухова — воспитатель детского сада № 63 «Машенька» из Старого Оскола. Она выступит в финале федерального конкурса.