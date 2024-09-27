Архиерейскую рощу в Белгороде вырубают? Кто дал на это разрешение и законно ли это

Работы по строительству дома ведёт там ООО «Современный дом», но оно землю не получало от администрации. В 2004 году этот участок был предоставлен в собственность физическому лицу для эксплуатации нежилых зданий и сооружений как владельцу капитальных объектов. На каких основаниях земля была передана — не пояснили.