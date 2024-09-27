Архиерейскую рощу в Белгороде вырубают? Кто дал на это разрешение и законно ли это

Posted 27 сентября 2024, 11:06
Published 27 сентября 2024, 11:06
Modified 27 сентября 2024, 11:08
Updated 27 сентября 2024, 11:08
Белгородцы негодуют из-за спила деревьев в Архиерейской роще. Но в роще ли? Кто это делает и почему власти не против? Журналисты Бел.Ру узнали у мэрии Белгорода.
Работы по строительству дома ведёт там ООО «Современный дом», но оно землю не получало от администрации. В 2004 году этот участок был предоставлен в собственность физическому лицу для эксплуатации нежилых зданий и сооружений как владельцу капитальных объектов. На каких основаниях земля была передана — не пояснили.
В 2007 году администрация распорядилась изменить целевое назначение этой земли. Теперь на участке можно построить гостиничный комплекс или многоквартирный дом. Этот участок располагается за пределами особо охраняемой природной территории.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, а именно статье 261, в собственность входит, за исключением некоторых случаев, водные объекты, почва и растения на участке, а значит владелец земли может выкапывать деревья в пределах своей территории.
Также в мэрии уточнили, что жалобы на вырубку деревьев были от четверых белгородцев. Для них готовят разъяснения.
Отметим, что согласно данным сервиса map.zigbel.ru, средний возраст деревьев в урочище Архиерейская роща составляет 40 лет, но, изучая архивные карты Белгорода в районе Харгоры, можно наткнуться на зелёное насаждение на месте современной рощи. Так, на немецкой аэрофотосъёмке Белгорода 1941 года роща есть и деревья выглядят там довольно крупными.