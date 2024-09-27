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Posted 27 сентября 2024, 11:06

Published 27 сентября 2024, 11:06

Modified 27 сентября 2024, 11:08

Updated 27 сентября 2024, 11:08

Белгородцы жалуются на вырубку деревьев у Архиерейской рощи

Архиерейскую рощу в Белгороде вырубают? Кто дал на это разрешение и законно ли это

27 сентября 2024, 11:06
Фото: 1MI.

Белгородцы жалуются на вырубку деревьев у Архиерейской рощи

Сюжет
Эксклюзив
Белгородцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев у Архиерейской рощи под строительство многоквартирного дома, власти не реагируют. Почему — узнали журналисты Бел.Ру.

Белгородцы негодуют из-за спила деревьев в Архиерейской роще. Но в роще ли? Кто это делает и почему власти не против? Журналисты Бел.Ру узнали у мэрии Белгорода.

Работы по строительству дома ведёт там ООО «Современный дом», но оно землю не получало от администрации. В 2004 году этот участок был предоставлен в собственность физическому лицу для эксплуатации нежилых зданий и сооружений как владельцу капитальных объектов. На каких основаниях земля была передана — не пояснили.

В 2007 году администрация распорядилась изменить целевое назначение этой земли. Теперь на участке можно построить гостиничный комплекс или многоквартирный дом. Этот участок располагается за пределами особо охраняемой природной территории.

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Согласно Гражданскому кодексу РФ, а именно статье 261, в собственность входит, за исключением некоторых случаев, водные объекты, почва и растения на участке, а значит владелец земли может выкапывать деревья в пределах своей территории.

Также в мэрии уточнили, что жалобы на вырубку деревьев были от четверых белгородцев. Для них готовят разъяснения.

Отметим, что согласно данным сервиса map.zigbel.ru, средний возраст деревьев в урочище Архиерейская роща составляет 40 лет, но, изучая архивные карты Белгорода в районе Харгоры, можно наткнуться на зелёное насаждение на месте современной рощи. Так, на немецкой аэрофотосъёмке Белгорода 1941 года роща есть и деревья выглядят там довольно крупными.

Архиерейская роща
Архиерейская роща. Фото: Немецкая аэрофотосъёмка Белгорода 1941 года
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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Белгород#Архиерейская роща#Вырубка деревьев#Жалобы граждан
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