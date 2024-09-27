Android разработка: лучшие практики и старт карьеры

С миллиардами активных пользователей и широкими возможностями для разработки, создание приложений под Android — это не только увлекательная, но и перспективная карьера. Android-разработка привлекает как начинающих программистов, так и опытных специалистов, которые стремятся создавать приложения для смартфонов, планшетов, носимых устройств и даже автомобилей.