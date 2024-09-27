Администрирование Windows: основные задачи и инструменты

Управление и настройка операционной системы Windows является достаточно сложной и разносторонней задачей, для решения которой требуются знания и компетенции сразу в нескольких направлениях деятельности. В этом обзоре мы представили ключевые инструменты, с помощью которых вы сможете стать продвинутым администратором. Для дальнейшего совершенствования своих знаний и навыков рекомендуем вам подробнее ознакомиться с официальными документами Microsoft, пройти интерактивные курсы на площадке Microsoft Learn и подписаться на тематические форумы и сообщества.