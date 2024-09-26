За неделю в Белгороде заметно подорожала одна марка бензина

Posted 26 сентября, 14:09
Published 26 сентября, 14:09
Modified 26 сентября, 14:09
Updated 26 сентября, 14:09
По данным на 23 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,51 рубля за литр. Эта цена одна из самых высоких по ЦФО: опережают приграничье только Москва, Подмосковье и Воронежская область — 59,80 рубля, 60,92 рубля и 59,69 рубля соответственно.
Незначительно подорожали две марки бензина: АИ-92 на 0,02% — до 53,34 рубля и АИ-95 на 0,04% — до 58,24 рубля.
Выросли в цене и АИ-98 и выше — их стоимость увеличилась сразу на 1,71% до 77,31 рубля. Цена же на дизельное топлива осталась на прежнем месте.
В соседней Курской области литр бензина в среднем стоит 57,60 рубля.
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