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Posted 26 сентября, 14:09

Published 26 сентября, 14:09

Modified 26 сентября, 14:09

Updated 26 сентября, 14:09

Стоимость бензина в Белгородской области остаётся одной из самых высоких в ЦФО

За неделю в Белгороде заметно подорожала одна марка бензина

26 сентября 2024, 14:09
Фото: 1MI
Стоимость бензина в Белгородской области остаётся одной из самых высоких в ЦФО
Сюжет
Бензин
За неделю в Белгородской области подорожали три марки бензина, одна из которых — почти на два рубля. Данными о динамике цен поделился Росстат.

По данным на 23 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,51 рубля за литр. Эта цена одна из самых высоких по ЦФО: опережают приграничье только Москва, Подмосковье и Воронежская область — 59,80 рубля, 60,92 рубля и 59,69 рубля соответственно.

Незначительно подорожали две марки бензина: АИ-92 на 0,02% — до 53,34 рубля и АИ-95 на 0,04% — до 58,24 рубля.

Выросли в цене и АИ-98 и выше — их стоимость увеличилась сразу на 1,71% до 77,31 рубля. Цена же на дизельное топлива осталась на прежнем месте.

В соседней Курской области литр бензина в среднем стоит 57,60 рубля.

За неделю в Белгородской области выросли цены сразу на все марки бензина
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Бензин#Белгород#Цены на бензин
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