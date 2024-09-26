В Екатеринбурге подведены итоги НРФ «Регионы»

Как отметил замглавы по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов, Россия вошла в четверку экономик мира по паритету покупательной способности. Сейчас число субъектов малого и среднего бизнеса уже на 4,5% больше, чем в прошлом году. По данным компании, а также исследованиям НАФИ, большинство россиян (63%) хорошо относятся к российским торговым маркам, более того — 79% ожидают их усиления на рынке.