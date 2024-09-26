В Екатеринбурге подведены итоги НРФ «Регионы»

Posted 26 сентября, 10:52
Published 26 сентября, 10:52
Modified 26 сентября, 10:54
Updated 26 сентября, 10:54
На форуме выступили 150 спикеров перед двумя тысячами человек. При этом трансляция основной сессии форума собрала 28,5 тысячи просмотров в соцсети «ВКонтакте», пишет tagilcity.ru.
Медиахолдинг 1MI и издание TagilCity стали медиапартнерами форума.
Важной темой для обсуждения стали последние изменения на рекламном рынке, новые запросы рекламодателей в регионах и влияние цифровой трансформации на качество коммуникаций с аудиторией.
Касательно объема регионального рынка рекламы стало известно, по данным АКАР, что в январе — июне 2024 года он достиг 58 миллиардов рублей с динамикой роста 17%. По объему инвестиций лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Как отметил замглавы по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов, Россия вошла в четверку экономик мира по паритету покупательной способности. Сейчас число субъектов малого и среднего бизнеса уже на 4,5% больше, чем в прошлом году. По данным компании, а также исследованиям НАФИ, большинство россиян (63%) хорошо относятся к российским торговым маркам, более того — 79% ожидают их усиления на рынке.
Попов также добавил, что инвестиции в рекламу помогают отечественному бизнесу наращивать долю и влияние на локальных рынках, в том числе позволяют выйти на федеральный уровень.
Примечательно, что в этом году НРФ «Регионы» прошел в обновленном формате и был включен в программу Национальной недели HR и рекламы, проходившей в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. Организаторы сообщили, что всего в Национальной неделе HR и рекламы приняли участие более четырех тысяч человек.
Форум завершился церемонией награждения по итогам Первого регионального фестиваля рекламы, став знаковым событием в рамках Национальной недели HR и рекламы.
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