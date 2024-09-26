В Белгороде руководители допобразования в культуре получат надбавку до двух окладов

Posted 26 сентября, 06:47
Published 26 сентября, 06:47
Modified 26 сентября, 06:49
Updated 26 сентября, 06:49
На заседании городского совета депутаты приняли проект изменений в положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования города Белгорода, подведомственных управлению культуры администрации города Белгорода».
Что поменялось? Определение «молодой специалист» старой версии заменят на более актуальное, согласно принятым законам РФ. Теперь таковым считается гражданин России в возрасте до 35 лет, который получил основное и профессиональное образование. Кроме того, человек должен быть впервые устроившимся на работу в соответствии с полученной квалификацией. В том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения.
Далее — изменён порядок аттестации педагогов, а ежемесячная оплата молодым специалистам, получившим среднее или высшее педагогическое образование, по рекомендации минкультуры, перенесена из стимулирующих выплат в гарантированные доплаты. Для получивших высшее образование доплаты составят 30% к должностному окладу, для получивших среднее — 20%.
Кроме того изменился размер доплаты к окладу педагогических работников:
Стимулирующие выплаты за особые условия труда и эффективность работы руководителям учреждений допобразования увеличены до 200% от оклада для соблюдения соотношения зарплаты руководства с зарплатой работников.
Также для управления Росгвардии по Белгородской области и членов регионального отделения творческого сообщества продлили аренду помещений. Кроме того, снова заработают старейшие кинотеатры Белгорода — «Победа» и «Радуга». Теперь билеты молодёжь сможет купить по «Пушкинской карте», а кинотеатры станут площадками для проведения кинофестивалей и культурных мероприятий.
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