В Белгороде руководители допобразования в культуре получат надбавку до двух окладов

Что поменялось? Определение «молодой специалист» старой версии заменят на более актуальное, согласно принятым законам РФ. Теперь таковым считается гражданин России в возрасте до 35 лет, который получил основное и профессиональное образование. Кроме того, человек должен быть впервые устроившимся на работу в соответствии с полученной квалификацией. В том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения.