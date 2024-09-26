В Белгороде ненормативные намогильные конструкции теперь ждёт демонтаж. За чей счёт?

Кроме того, при их нарушении специализированные службы имеют право провести демонтаж, как и администрация общественного кладбища. В том числе — убирать деревья, цветы и т. п. Все удалённые элементы будут хранить в течение года на складе, если их через три дня после демонтажа не заберёт кто-либо из родственников умершего или инициатора их установки. А после года — их ждёт утилизация. В целом уже изменённый абзац теперь звучит так: