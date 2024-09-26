В Белгороде ненормативные намогильные конструкции теперь ждёт демонтаж. За чей счёт?

Posted 26 сентября, 13:29
Published 26 сентября, 13:29
Modified 26 сентября, 13:31
Updated 26 сентября, 13:31
На недавнем заседании горсовета депутаты проголосовали за проект внесения изменений в благоустройство и содержание общественных кладбищ Белгорода, о составлении которого говорили ранее, ещё в сентябре.
Согласно содержанию документа, требования к установке «намогильных конструкций» — оград, памятников и намогильных плит, а также содержания надписей на них и т. п. стали намного жёстче.
Кроме того, при их нарушении специализированные службы имеют право провести демонтаж, как и администрация общественного кладбища. В том числе — убирать деревья, цветы и т. п. Все удалённые элементы будут хранить в течение года на складе, если их через три дня после демонтажа не заберёт кто-либо из родственников умершего или инициатора их установки. А после года — их ждёт утилизация. В целом уже изменённый абзац теперь звучит так:
«Деревья, кустарники и иные зелёные насаждения, высаженные за пределами отведённых мест захоронения, а также малые архитектурные формы, иные элементы благоустройства, размещённые в проходах между соседними местами захоронения и в местах общего пользования, удаляются специализированной службой».
Однако при проверке предлагаемых правок прокуратура сделала замечание относительно проекта и выдвинула ряд рекомендаций, чтобы дополнить положение. Так, в составленном документе не предусматривалось уведомление о проведении работ. Правоохранительные органы одобрили следующий вариант одного из исправленных абзацев:
«Намогильные сооружения (надгробия), ограды и другие элементы благоустройства, установленные без разрешения специализированной службы и не соответствующие требованиям <…>, подлежат демонтажу за счёт средств лица, ответственного за захоронение, в течении 30 дней со дня получения распоряжения специализированной службы о производстве демонтажа».
Кроме того, специализированные службы соответственно несут ответственность при демонтаже:
«При производстве демонтажа намогильного сооружения (надгробия), ограды и иных элементов благоустройства места захоронения не должно допускаться не вызванное необходимостью их повреждение».
Условия и требования, которые приводят к устранение таких объектов в положении тоже предусмотрели, опубликовав список исправлений. К слову, документы, которые необходимо передать вместе с заявлением на предоставление места для захоронения и получения разрешения на погребение, также поменялись.
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