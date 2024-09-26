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Posted 26 сентября, 08:30

Published 26 сентября, 08:30

Modified 26 сентября, 08:30

Updated 26 сентября, 08:30

Ученые исследовали сыр, которому 3500 лет

Ученые исследовали сыр, которому 3500 лет

26 сентября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
На древнем китайском кладбище обнаружены мумии с кусочками сыра около шеи, возраст которого превышает 3,5 тысячи лет. Этот сыр является самым древним из известных на сегодняшний день.

Эксперты предполагают, что продукт смог сохраниться в целости благодаря сухому климату. Его обнаружили в виде кусочков, которые можно держать в руках.

Ученые утверждают, что обнаруженный сыр был изготовлен из коровьего и козьего молока и относился к кефирному типу. Как передает newkhakasiya.online, микробы, содержащиеся в нем, имеют связь с кавказскими и тибетскими молочными продуктами, что свидетельствует о развитых торговых связях, способствовавших распространению технологий ферментации на пространстве всей Евразии.

Это исследование прольет свет на древние молочные практики, а также позволит выяснить, каким образом технология ферментации распространялась по Азии.

По мнению специалистов, древний сыр мог иметь кисловатый вкус. Еще одно предположение состоит в том, что его вкус был схож с современными французскими сырами. Однако истинные вкусовые особенности этого продукта неизвестны.

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