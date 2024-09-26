Ученые исследовали сыр, которому 3500 лет

Ученые утверждают, что обнаруженный сыр был изготовлен из коровьего и козьего молока и относился к кефирному типу. Как передает newkhakasiya.online, микробы, содержащиеся в нем, имеют связь с кавказскими и тибетскими молочными продуктами, что свидетельствует о развитых торговых связях, способствовавших распространению технологий ферментации на пространстве всей Евразии.