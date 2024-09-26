Только под стеклом: УК в Белгороде поймали на неправильном размещении объявлений

Posted 26 сентября, 15:05
Published 26 сентября, 15:05
Modified 26 сентября, 15:05
Updated 26 сентября, 15:05
Житель Белгорода поинтересовался, почему управляющие компании клеят объявления прямо на стёкла досок объявлений вместо того, чтобы помещать бумаги как положено — под стеклом.
«Теперь попробуй отдери их. Хоть бы на скотч клеили, ведь объявление было актуально всего один день», — добавили неравнодушные жители.
Обращение в прямом эфире зачитал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он поблагодарил горожанина за информацию и пообещал решить проблему.
«По фотографии вижу, что объявление разместила управляющая компания РЭУ-9. Поручил провести с их специалистами разъяснительную работу. Конечно, так быть не должно», — успокоил жителей мэр.
Ранее Демидов объяснял, как жители первых и вторых этажей многоквартирных домов могут избавить себя от ежемесячной платы за лифт.
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