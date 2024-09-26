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Posted 26 сентября, 15:05

Published 26 сентября, 15:05

Modified 26 сентября, 15:05

Updated 26 сентября, 15:05

В Белгороде накажут УК, наклеившую афишу прямо на стекло доски объявлений

Только под стеклом: УК в Белгороде поймали на неправильном размещении объявлений

26 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI

В Белгороде накажут УК, наклеившую афишу прямо на стекло доски объявлений

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородец пожаловался на управляющую компанию, которая приклеила афишу прямо на стекло доски для объявлений, вместо того, чтобы поместить бумагу под стекло. Ситуацию прокомментировал мэр Валентин Демидов.

Житель Белгорода поинтересовался, почему управляющие компании клеят объявления прямо на стёкла досок объявлений вместо того, чтобы помещать бумаги как положено — под стеклом.

«Теперь попробуй отдери их. Хоть бы на скотч клеили, ведь объявление было актуально всего один день», — добавили неравнодушные жители.

Обращение в прямом эфире зачитал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он поблагодарил горожанина за информацию и пообещал решить проблему.

«По фотографии вижу, что объявление разместила управляющая компания РЭУ-9. Поручил провести с их специалистами разъяснительную работу. Конечно, так быть не должно», — успокоил жителей мэр.

Ранее Демидов объяснял, как жители первых и вторых этажей многоквартирных домов могут избавить себя от ежемесячной платы за лифт.

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