Теракт на ж/д или подрыв газопровода? Появились новые подробности по делу Шинкарук*

Появились новые подробности по делу бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук* и её сообщника Александра Холодкова**. Их обвиняют в сотрудничестве с СБУ. По версии следствия, злоумышленники заложили в тайники деньги и взрывчатку, которые в дальнейшем должны были использоваться для совершения теракта.