Теракт на ж/д или подрыв газопровода? Появились новые подробности по делу Шинкарук*

Posted 26 сентября, 07:58
Published 26 сентября, 07:58
Modified 26 сентября, 08:00
Updated 26 сентября, 08:00
Появились новые подробности по делу бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук* и её сообщника Александра Холодкова**. Их обвиняют в сотрудничестве с СБУ. По версии следствия, злоумышленники заложили в тайники деньги и взрывчатку, которые в дальнейшем должны были использоваться для совершения теракта.
Обвиняемые свою вину не признают и уверяют, что их использовали втёмную. Они действительно спрятали деньги, но об истинных целях заказчиков якобы не догадывались.
Виктория Шинкарук в сентябре 2022 года получила от бывшего мужа Евгений Киселя, который сейчас скрывается на территории Украины, денежный перевод в размере 100 тысяч рублей. По версии российских правоохранителей, тот в Харькове стал сотрудничать с местными спецслужбами.
С аналогичной просьбой Кисель обратился к своему другу Александру Холодкову, с которым воспитывался в одном детском доме. Речь шла о сумме 500 тысяч рублей и неком взрывом устройстве. Холодков, к слову, отбывал срок в тюрьме по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Заложенные в тайник деньги должны попасть в руки к неустановленным участникам террористического сообщества. Те могли организовать теракт на железной дороге либо подорвать газопровод или тоннель в одном из районов Белгородской области.
*внесена в перечень экстремистов и террористов
** внесён в перечень экстремистов и террористов
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