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Posted 26 сентября, 07:58

Published 26 сентября, 07:58

Modified 26 сентября, 08:00

Updated 26 сентября, 08:00

По версии гособвинения, в Белгородской области могли устроить теракт на железной дороге

Теракт на ж/д или подрыв газопровода? Появились новые подробности по делу Шинкарук*

26 сентября 2024, 07:58
Фото: 1MI
По версии гособвинения, в Белгородской области могли устроить теракт на железной дороге

Гособвинение представило свою позицию по делу экс-чиновницы Шинкарук*

Сюжет
Уголовное дело
Обвинение представило свою позицию на процессе по делу бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук* и её сообщника Александра Холодкова** в суде. Следствие выдвинуло версию, где могли устроить теракт, для которого предназначались деньги, пишет «Коммерсант».

Появились новые подробности по делу бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук* и её сообщника Александра Холодкова**. Их обвиняют в сотрудничестве с СБУ. По версии следствия, злоумышленники заложили в тайники деньги и взрывчатку, которые в дальнейшем должны были использоваться для совершения теракта.

Обвиняемые свою вину не признают и уверяют, что их использовали втёмную. Они действительно спрятали деньги, но об истинных целях заказчиков якобы не догадывались.

Виктория Шинкарук в сентябре 2022 года получила от бывшего мужа Евгений Киселя, который сейчас скрывается на территории Украины, денежный перевод в размере 100 тысяч рублей. По версии российских правоохранителей, тот в Харькове стал сотрудничать с местными спецслужбами.

С аналогичной просьбой Кисель обратился к своему другу Александру Холодкову, с которым воспитывался в одном детском доме. Речь шла о сумме 500 тысяч рублей и неком взрывом устройстве. Холодков, к слову, отбывал срок в тюрьме по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Заложенные в тайник деньги должны попасть в руки к неустановленным участникам террористического сообщества. Те могли организовать теракт на железной дороге либо подорвать газопровод или тоннель в одном из районов Белгородской области.

*внесена в перечень экстремистов и террористов

** внесён в перечень экстремистов и террористов

Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук и её подельника внесли в список террористов
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