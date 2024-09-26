Теперь можно без трудовой: в Белгороде изменили приложение к заявлению на погребение

24 сентября прошла 11-я сессия белгородского горсовета. На ней обсудили 18 вопросов, со всеми проектами которых согласились присутствовавшие, а также одобрили изменение состава постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике. Теперь туда входит Денис Перелыгин, избранный по итогам голосования.