Теперь можно без трудовой: в Белгороде изменили приложение к заявлению на погребение

Posted 26 сентября, 13:10
Published 26 сентября, 13:10
Modified 26 сентября, 14:12
Updated 26 сентября, 14:12
24 сентября прошла 11-я сессия белгородского горсовета. На ней обсудили 18 вопросов, со всеми проектами которых согласились присутствовавшие, а также одобрили изменение состава постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике. Теперь туда входит Денис Перелыгин, избранный по итогам голосования.
Одним из первых вопросов стала организация ритуальных услуг. Как объявил депутат горсовета Артур Насонов, решение «позволит повысить качество содержания кладбищ».
Проект исключил трудовую книжку умершего из списка документов, которые необходимо передать вместе с заявлением на выдачу места захоронения и разрешением на погребение. Теперь список выглядит так:
Кроме того, для почётных захоронений нужно будет добавить следующие документы:
Изменения коснулись и благоустройства — порядок проведения таких работ стал чётко регламентирован, а также определили обязанности работников, которые отвечают за содержание могил. Ввели новые требования для прокладки поливочного водопровода.
Изменился и перечень причин, по которым могут отказать в установке, замене намогильных сооружений, оград и проведении других работ по благоустройству.
Как оказалось, ранее прокуратура сделала замечание касательно положения. После озвучивания изменений представитель прокуратуры заявил, что вопросов и претензий нет, т. к. все замечания проработали.
В начале сентября депутаты обсудили благоустройство кладбищ и изменений, необходимых для сохранения чистоты и порядка, на заседании профильной комиссии.
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