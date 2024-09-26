bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 17:08

Published 26 сентября, 17:08

Modified 26 сентября, 17:10

Updated 26 сентября, 17:10

Стало известно, когда в Белгороде построят специализированный тир

Стало известно, когда в Белгороде построят специализированный тир

26 сентября 2024, 17:08
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Он появится в микрорайоне Юго-Западный на улице Белинского. Подробности рассказала региональный министр спорта Наталья Жигалова.

По словам чиновницы, объект возведут к концу следующего года. Специализированный тир появится в микрорайоне Юго-Западный на улице Белинского, где находится ФОК, футбольный манеж, Центр адаптивных видов спорта.

Тир будет предназначен как для здоровых спортсменов, так и для спортсменов адаптивных видов спорта, а также для участников СВО. Там будут проходить соревнования, тренировки, а также занятия для оздоровительных групп.

К концу следующего года появится прекрасный объект благодаря инициативе губернатора Белгородской области. Ещё больше жителей региона будут вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом.
Наталья Жигалова

Напомним, в Белгороде появится первый в регионе центр классического и киберспорта. Речь идёт о фиджитал-центре. Строительство объекта уже началось в спортивном кластере «Берега».

Стаж не помеха: кто теперь считается молодым специалистом в сфере спорта в области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Учреждения культуры, спорта, дополнительного образования открываются в БелгородеДля учреждений культуры и спорта в Белгороде подобрали новую дату открытияКак спорт в детстве влияет на депрессию и тревогу во взрослом возрасте?
#Кристина Семенчук#Спорт#Строительство#Соревнования#Новости Белгорода#Белгород#Тир#Наталья Жигалова#Адаптивные виды спорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика