Совет директоров «Колоса» поддержал идею получения двух кредитов по 100 млн рублей

Два кредита на суммы до 100 млн рублей возьмут на срок до 12 месяцев. Цель финансирования одного из кредитов — закупка муки для хлебопекарной промышленности, а второго — пополнение оборотных средств. За решение взять кредиты проголосовало пять из пяти директоров.