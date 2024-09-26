Совет директоров «Колоса» поддержал идею получения двух кредитов по 100 млн рублей

Posted 26 сентября, 09:29
Published 26 сентября, 09:29
Modified 26 сентября, 09:31
Updated 26 сентября, 09:31
АО «Колос» собирается брать несколько крупных кредитов. Решение приняли на собрании совета директоров.
Два кредита на суммы до 100 млн рублей возьмут на срок до 12 месяцев. Цель финансирования одного из кредитов — закупка муки для хлебопекарной промышленности, а второго — пополнение оборотных средств. За решение взять кредиты проголосовало пять из пяти директоров.
Согласно данным сервиса по проверке контрагентов «Чекко», выручка компании за 2023 год составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 153 млн рублей, что на 19% меньше, чем в 2022 году, тогда компания принесла 187 млн рублей. Управляющая компания «Колосом» — ООО «Агропромышленная компания „Стойленская Нива“», зарегистрированная в Москве.
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