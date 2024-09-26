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Posted 26 сентября, 09:29

Published 26 сентября, 09:29

Modified 26 сентября, 09:31

Updated 26 сентября, 09:31

Совет директоров «Колоса» поддержал идею получения двух кредитов по 100 млн рублей

Совет директоров «Колоса» поддержал идею получения двух кредитов по 100 млн рублей

26 сентября 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
На собрании совета директоров ОАО «Колос» 18 сентября рассмотрели возможность взятия компанией кредитов на 200 млн рублей. В голосовании воздержавшихся и противников идеи не было.

АО «Колос» собирается брать несколько крупных кредитов. Решение приняли на собрании совета директоров.

Два кредита на суммы до 100 млн рублей возьмут на срок до 12 месяцев. Цель финансирования одного из кредитов — закупка муки для хлебопекарной промышленности, а второго — пополнение оборотных средств. За решение взять кредиты проголосовало пять из пяти директоров.

Согласно данным сервиса по проверке контрагентов «Чекко», выручка компании за 2023 год составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 153 млн рублей, что на 19% меньше, чем в 2022 году, тогда компания принесла 187 млн рублей. Управляющая компания «Колосом» — ООО «Агропромышленная компания „Стойленская Нива“», зарегистрированная в Москве.

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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Кредиты#Чистая прибыль#Мука#Совет директоров#Белгород#Белгородский бизнес#ОАО Колос
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