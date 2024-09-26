Школьные автобусы в Белгородской области оснастят станциями РЭБ: где их установят

Posted 26 сентября, 06:01
Published 26 сентября, 06:01
Modified 26 сентября, 06:01
Updated 26 сентября, 06:01
Школьные автобусы в белгородском приграничье оснастят станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их передадут пяти районам: Белгородскому, Борисовскому и Волоконовскому, а также Валуйскому и Шебекинскому округам. Всего регион получил 55 станций.
Ранее муниципалитетам уже передали более 300 станций РЭБ. Их собирались установить в том числе на машинах скорой помощи, автобусах, коммунальной технике.
В начале сентября стало известно, что российские учёные передали часть госпремии на закупку РЭБ для белгородцев. Кроме того, сообщалось, что в регионе тестируют новую систему для борьбы с дронами — её название «Ступор».