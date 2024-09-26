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Posted 26 сентября, 06:01

Published 26 сентября, 06:01

Modified 26 сентября, 06:01

Updated 26 сентября, 06:01

Школьные автобусы в Белгородской области оснастят станциями РЭБ

Школьные автобусы в Белгородской области оснастят станциями РЭБ: где их установят

26 сентября 2024, 06:01
Фото: 1MI
Школьные автобусы в Белгородской области оснастят станциями РЭБ

Белгородская область получила 55 станций РЭБ для школьных автобусов

Станциями оснастят автобусы в пяти районах. Всего за последнее время муниципалитетам передали более 300 станций, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Школьные автобусы в белгородском приграничье оснастят станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их передадут пяти районам: Белгородскому, Борисовскому и Волоконовскому, а также Валуйскому и Шебекинскому округам. Всего регион получил 55 станций.

Ранее муниципалитетам уже передали более 300 станций РЭБ. Их собирались установить в том числе на машинах скорой помощи, автобусах, коммунальной технике.

В начале сентября стало известно, что российские учёные передали часть госпремии на закупку РЭБ для белгородцев. Кроме того, сообщалось, что в регионе тестируют новую систему для борьбы с дронами — её название «Ступор».

Российские учёные отдали часть госпремии на закупку РЭБ для белгородцев
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