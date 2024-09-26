«Просыпаемся от удушья»: белгородцы до сих пор жалуются на гарь. Что говорят власти?

Власти ответили на массовые жалобы о запахе гари в Белгороде

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Что говорят жители? Что говорят власти? Что якобы ответили в Роспотребнадзоре?

Белгородцев уже несколько дней будит по утрам невыносимый запах гари. Зловонное облако смога распространяется по городу. Объяснение властей о причинах его возникновения расходятся. Что происходит?