Пригородный белгородский автобус будет отправляться теперь на час раньше

Posted 26 сентября, 13:50
Published 26 сентября, 13:50
Modified 26 сентября, 13:50
Updated 26 сентября, 13:50
С 27 сентября изменится расписание пригородного дачного маршрута № 125 «„Энергомаш“ — Малые Кульбаки». Во второй половине дня автобусы будут отправляться на час раньше, сообщили в Единой транспортной компании.
В будние дни автобус будет отправляться от «Энергомаша» в 07:00 и 08:00, как и раньше. Прибывать в Малые Кульбаки он будет в 07:50 и 09:30 соответственно. Затем будет перерыв до 14:30.
После перерыва автобус отправится в 14:30 и 16:30 и прибудет в Малые Кульбаки в 15:20 и 17:30 соответственно. Нерабочие дни — понедельник и четверг.
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