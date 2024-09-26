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Posted 26 сентября, 13:50

Published 26 сентября, 13:50

Modified 26 сентября, 13:50

Updated 26 сентября, 13:50

В Белгороде изменится расписание ещё одного автобуса

Пригородный белгородский автобус будет отправляться теперь на час раньше

26 сентября 2024, 13:50
Фото: 1MI
В Белгороде изменится расписание ещё одного автобуса

В Белгороде изменится расписание пригородного дачного маршрута № 125

Сюжет
Автобус
С 27 сентября расписание дачного маршрута № 125 «„Энергомаш“ — Малые Кульбаки» изменится. Во второй половине дня он будет отправляться от «Энергомаша» на час раньше, рассказали в Единой транспортной компании.

С 27 сентября изменится расписание пригородного дачного маршрута № 125 «„Энергомаш“ — Малые Кульбаки». Во второй половине дня автобусы будут отправляться на час раньше, сообщили в Единой транспортной компании.

В будние дни автобус будет отправляться от «Энергомаша» в 07:00 и 08:00, как и раньше. Прибывать в Малые Кульбаки он будет в 07:50 и 09:30 соответственно. Затем будет перерыв до 14:30.

После перерыва автобус отправится в 14:30 и 16:30 и прибудет в Малые Кульбаки в 15:20 и 17:30 соответственно. Нерабочие дни — понедельник и четверг.

Расписание автобусовРасписание автобусов
Расписание автобусов. Фото: Единая транспортная компания
У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки
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