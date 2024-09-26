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Posted 26 сентября, 08:19

Published 26 сентября, 08:19

Modified 26 сентября, 08:21

Updated 26 сентября, 08:21

Теперь в укрытиях просят не только не справлять нужду

Превзошли белгородцев: курян попросили не заниматься любовью в укрытиях

26 сентября 2024, 08:19
Фото: «Курские известия»
Теперь в укрытиях просят не только не справлять нужду

Волонтёры Курска попросили жителей не предаваться любовным утехам в укрытиях

Сюжет
Нарочно не придумаешь
Жители Курска тоже нашли модульным укрытиям нестандартное применение, а именно место для романтических встреч. Белгородцы туда ходили только по нужде. Волонтёры Красного Креста призвали горожан выбирать более подходящие места, пишут «Курские известия».

Курские волонтёры Российского Красного Креста призвали жителей не заниматься любовью в укрытиях. В официальном сообществе организации написали, что уборка последствий таких романтических приключений работникам удовольствия не приносит.

«Пользуясь случаем, просим наших читателей пользоваться только официальным общественными туалетом (есть в парке) и больше не заниматься любовью в укрытии. Понимая ответственность перед городом, мы уберём за вами, но будем делать это без удовольствия», — говорится в сообщении.

Белгородцы, может, и опробовали модульные конструкции в этих целях, но широкой общественности это неизвестно. Зато на различные «сюрпризы» человеческой жизнедеятельности горожане жалуются до сих пор. Из-за этого укрытия регулярно приходится убирать.

Волонтёры также попросили жителей больше не приносить вещи, так как их в избытке, а уж тем более не приносить вместе с одеждой бытовой мусор. К офису, по их словам, ежедневно подкидывают несколько кубометров отходов.

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