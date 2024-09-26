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Posted 26 сентября, 06:29

Published 26 сентября, 06:29

Modified 26 сентября, 06:31

Updated 26 сентября, 06:31

Уничтожение «Вампира»

Под Харьковом уничтожили атаковавшего Белгород «Вампира»

26 сентября 2024, 06:29
Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Уничтожение «Вампира»
Сюжет
Харьков
Под Харьковом была обнаружена и уничтожена ещё одна установка РЗСО. «Вампира» нашли российские разведчики: когда появилась возможность, по нему нанесли удар. Уничтожили не только технику.

Бойцы группировки войск «Север» обнаружили находившуюся под Харьковом чешскую реактивную систему залпового огня Vampire. С её помощью ВСУ наносили удары по Белгороду, сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Работу и перемещение «Вампира» установили разведчики. Когда он переместился в ангар, ВС РФ атаковали постройку и приставленный к нему склад боеприпасов. Техника и находившиеся там украинские солдаты уничтожены, говорится в сообщении.

«Вампиром» Белгород и Белгородский район могли атаковать и 24 сентября. Официальной информации по данному поводу нет, но череда взрывов в небе была очень похожа на характерные звуки установки. Тогда мониторинговые каналы сообщали, что возможен выход из РСЗО Vampire из-под Казачьей Лопани у границы.

Видео: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уничтожение «Вампира»
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