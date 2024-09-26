Под Харьковом уничтожили атаковавшего Белгород «Вампира»

Posted 26 сентября, 06:29
Published 26 сентября, 06:29
Modified 26 сентября, 06:31
Updated 26 сентября, 06:31
Бойцы группировки войск «Север» обнаружили находившуюся под Харьковом чешскую реактивную систему залпового огня Vampire. С её помощью ВСУ наносили удары по Белгороду, сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Работу и перемещение «Вампира» установили разведчики. Когда он переместился в ангар, ВС РФ атаковали постройку и приставленный к нему склад боеприпасов. Техника и находившиеся там украинские солдаты уничтожены, говорится в сообщении.
«Вампиром» Белгород и Белгородский район могли атаковать и 24 сентября. Официальной информации по данному поводу нет, но череда взрывов в небе была очень похожа на характерные звуки установки. Тогда мониторинговые каналы сообщали, что возможен выход из РСЗО Vampire из-под Казачьей Лопани у границы.