Под Харьковом уничтожили атаковавшего Белгород «Вампира»

«Вампиром» Белгород и Белгородский район могли атаковать и 24 сентября. Официальной информации по данному поводу нет, но череда взрывов в небе была очень похожа на характерные звуки установки. Тогда мониторинговые каналы сообщали, что возможен выход из РСЗО Vampire из-под Казачьей Лопани у границы.