Осенний арбуз: чем полезна тыква и что из неё можно приготовить?

Posted 26 сентября, 12:43
Published 26 сентября, 12:43
Modified 1 октября, 08:49
Updated 1 октября, 08:49
В Белгородской области особенно популярна твердокорая тыква. Её плотная кожура с тёмными полосками и вкусные семечки делают её настоящим деликатесом.
Часто встречается и крупноплодная тыква, вес которой может достигать более 20 кг. У этого сорта ребристая поверхность жёлтого, оранжевого, зелёного, серого или полосатого цвета, а мякоть довольно рыхлая.
Особо стоит отметить мускатную тыкву, отличающуюся сладкой и ароматной мякотью насыщенного оранжевого цвета. На прилавках магазинов можно найти её яркий представитель — продолговатый баттернат, который обладает сладким вкусом с ореховым оттенком.
Тыква — это уникальный продукт, который способен долго храниться, сохраняя при этом все свои полезные свойства. В зрелых плодах содержится от 1,5 до 20% крахмала, от 1,5 до 14% сахаров, пектин, клетчатка, а также множество минеральных элементов, включая кальций, фосфор, магний, железо, медь, цинк, витамины А, С, В1, В2, Е и другие.
Тыква особенно выделяется высоким содержанием каротина, который в пять раз превышает его концентрацию в моркови. Мякоть тыквы ещё и низкокалорийная, что делает её отличным выбором для диетического питания.
Тыква также является отличным помощником в очищении организма, она улучшает обмен веществ и выводит лишнюю жидкость. Благодаря своим антиоксидантным свойствам тыква снижает уровень «плохого» холестерина, что делает её незаменимой для сердечно-сосудистой системы.
Магний, кальций и витамин К, содержащиеся в тыкве, укрепляют сердечную мышцу и в целом благотворно влияют на работу сердца и сосудов. Тыква нормализует функционирование желчевыводящих протоков, улучшает зрение и помогает при гипертонии и туберкулёзе.
Очень полезна тыква детям, потому как укрепляет иммунитет, нормализует пищеварение, сон и улучшает работу почек, сердца и желудка. Витамин К участвует в образовании тромбоцитов, что снижает риск анемии.
Тыква эффективна для профилактики онкологических заболеваний, способствует улучшению структуры волос, кожи и ногтей, избавляет от переутомления и помогает сохранять спокойствие.
Тыквенные семечки не менее полезны, чем сама тыква. Они оказывают благотворное влияние на кроветворную и нервную системы, улучшают когнитивные функции, снижают уровень холестерина, поддерживают здоровье глаз и способствуют улучшению сна.
Цинк, содержащийся в тыквенных семечках, помогает уменьшить воспаление при артритах, а витамин А снижает риск развития стенокардии. Семена тыквы также содержат до 55% жира и сантонин — натуральное средство против глистов.
У некоторых людей существует индивидуальная непереносимость тыквы. Она выражается в развитии различных аллергических реакций или наличии других противопоказаний: плод способен поднять уровень сахара, поэтому противопоказан людям с тяжёлой формой диабета.
Не рекомендуются блюда из тыквы и тем, у кого имеются заболевания ЖКТ: гастрит, колит, проблемы с кислотностью желудочного сока, вздутие или непроходимость кишечника.
Тыкву можно найти в магазинах круглый год, хотя сезон их созревания приходится на осень. При выборе этого плода следует обратить внимание на его цвет, форму и вес. Хороший и спелый плод должен иметь сухой «хвостик», быть равномерно окрашенным и без повреждений. Оптимальный вес тыквы составляет от 3 до 5 кг.
Традиционно из тыквы готовят каши, пюре, жареные, тушёные блюда, выпечку, повидло, джемы, соки. Но самая полезная тыква, как неожиданно, сырая. Её стоит разве что запечь в духовке.
Тыквенные семечки могут значительно разнообразить ваше меню. Они отлично сочетаются с запечёнными овощами и свежими овощными салатами. Из них можно приготовить пикантные соусы к рыбе и мясу. Тыквенные семечки можно добавлять в каши и супы, а также использовать в приготовлении злаковых батончиков и полезных конфет, наряду с орехами.
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