Осенний арбуз: чем полезна тыква и что из неё можно приготовить?

Тыква — это уникальный продукт, который способен долго храниться, сохраняя при этом все свои полезные свойства. В зрелых плодах содержится от 1,5 до 20% крахмала, от 1,5 до 14% сахаров, пектин, клетчатка, а также множество минеральных элементов, включая кальций, фосфор, магний, железо, медь, цинк, витамины А, С, В1, В2, Е и другие.