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Posted 26 сентября, 11:00

Published 26 сентября, 11:00

Modified 26 сентября, 11:02

Updated 26 сентября, 11:02

На Стойленском ГОКе поощрили активных участников Банка идей

На Стойленском ГОКе поощрили активных участников Банка идей

26 сентября 2024, 11:00
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги подачи инициатив за первое полугодие 2024 года. За шесть месяцев в Банк идей Группы НЛМК стойленцы направили 2074 инициативы по повышению качества продукции, безопасности труда, сокращению потерь, оптимизации бизнес-процессов и др.

Инициативы — один из ключевых инструментов повышения эффективности производства. Подать предложение в Банк идей и получить вознаграждение может каждый работник. Тех, кто наиболее активно использует в работе инициативы, поощряют дополнительно. Победителей выбирают среди сотрудников, которые подали и реализовали больше всего идей, чьи инициативы принесли наибольший экономический эффект и тех, кто подал больше всего идей с применением инструментов производственной системы. Среди руководителей отмечают вовлекающих лидеров, чьи сотрудники активно участвуют в подаче инициатив.

В первом полугодии лучшими инициаторами стали 55 сотрудников Стойленского ГОКа. Они получили благодарности и поощрение в виде внутренней корпоративной валюты — ферумов, на которые можно приобрести товары в любых популярных маркетплейсах.

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#Алёна Мальцева#Сгок#Идеи
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