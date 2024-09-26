На Стойленском ГОКе поощрили активных участников Банка идей

Инициативы — один из ключевых инструментов повышения эффективности производства. Подать предложение в Банк идей и получить вознаграждение может каждый работник. Тех, кто наиболее активно использует в работе инициативы, поощряют дополнительно. Победителей выбирают среди сотрудников, которые подали и реализовали больше всего идей, чьи инициативы принесли наибольший экономический эффект и тех, кто подал больше всего идей с применением инструментов производственной системы. Среди руководителей отмечают вовлекающих лидеров, чьи сотрудники активно участвуют в подаче инициатив.