На Стойленском ГОКе поощрили активных участников Банка идей

Posted 26 сентября, 11:00
Published 26 сентября, 11:00
Modified 26 сентября, 11:02
Updated 26 сентября, 11:02
Инициативы — один из ключевых инструментов повышения эффективности производства. Подать предложение в Банк идей и получить вознаграждение может каждый работник. Тех, кто наиболее активно использует в работе инициативы, поощряют дополнительно. Победителей выбирают среди сотрудников, которые подали и реализовали больше всего идей, чьи инициативы принесли наибольший экономический эффект и тех, кто подал больше всего идей с применением инструментов производственной системы. Среди руководителей отмечают вовлекающих лидеров, чьи сотрудники активно участвуют в подаче инициатив.
В первом полугодии лучшими инициаторами стали 55 сотрудников Стойленского ГОКа. Они получили благодарности и поощрение в виде внутренней корпоративной валюты — ферумов, на которые можно приобрести товары в любых популярных маркетплейсах.
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