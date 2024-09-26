«Мы не ожидали такой игры»: тренер московского «Динамо» — о матче с ВК «Белогорье»

Posted 26 сентября, 07:05
Published 26 сентября, 07:05
Modified 26 сентября, 07:05
Updated 26 сентября, 07:05
В Туле «Белогорье» одержало уверенную победу над «Динамо» и лишило москвичей лидерства в чемпионате. Уже в первом сете белгородцы захватили инициативу и не уступили её до конца игры, несмотря на попытки «Динамо» сравняться по очкам.
Капитан «львов» поставил точку в этом первом за последние шесть лет победном «сухом» матче с «Динамо» — счёт составил 3:0. Сеты закончились с раскладом 25:18, 25:17 и 25:19.
Самым результативным игроком матча стал Цзинъинь Чжан, набравший 13 очков. Павел Тетюхин набрал на одно очко меньше, а Мохамед Аль Хачдади — ещё 10.
Капитан «Динамо» Павел Панков отметил блестящую игру «Белогорья», особенно на подаче, благодаря которой они смогли отодвинуть противника от сетки.
Главный тренер московской команды Константин Брянский разочарован игрой. Его подопечные допустили слишком много ошибок.
«Мы не ожидали такой игры. В первую очередь, от себя самих», — сказал он.
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