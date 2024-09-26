«Мы не ожидали такой игры»: тренер московского «Динамо» — о матче с ВК «Белогорье»

В Туле «Белогорье» одержало уверенную победу над «Динамо» и лишило москвичей лидерства в чемпионате. Уже в первом сете белгородцы захватили инициативу и не уступили её до конца игры, несмотря на попытки «Динамо» сравняться по очкам.