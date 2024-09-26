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Posted 26 сентября, 07:13

Published 26 сентября, 07:13

Modified 26 сентября, 07:15

Updated 26 сентября, 07:15

Можно ли детям в Белгороде и приграничье учиться на верхних этажах школ?

Можно ли детям в Белгороде и приграничье учиться на верхних этажах школ?

26 сентября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Образование
Часть школ областного центра не закрыли верхние этажи и продолжают там проводить уроки. Родители переживают, что это может быть опасно. Журналисты Бел.Ру выяснили официальную позицию региональных властей.

В некоторых школах Белгорода уроки проходят и на верхних этажах. К примеру, в Центре образования № 15 «Луч». Об этом рассказала одна из родительниц. В мэрии объяснили, что решение об использовании последних этажей в школах принял оперштаб, а изменить его не могут.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональное правительство и выяснили, сохраняется ли запрет на проведение уроков в школах Белгорода и других приграничных районах на третьих этажах и выше.

Из ответа следует, что в 2024-2025 учебном году, как и в прошлом, власти приняли все необходимые меры безопасности для школьников и педагогов. При этом прямого запрета на использование третьего и выше этажей школ Белгорода и приграничных районов для проведения уроков нет.

В правительстве отметили, что приоритетом остаётся использование нижних этажей для обеспечения безопасных условий. Для организации учебного процесса задействовали кабинеты, в которых окна оклеены защитной плёнкой. Учебные занятия проводят в несколько потоков. Также обязательным остаётся требование: численность обучающихся, одновременно находящихся в здании школы, соответствует количеству мест в укрытии.

Что касается жалоб от родителей, официальных сообщений о том, что в школах проводят уроки на третьих и выше этажах, в министерство образования не поступало.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Родители#Безопасность#Школы#Эксклюзив#Белгород#Оперштаб#Учебный процесс
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