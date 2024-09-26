Можно ли детям в Белгороде и приграничье учиться на верхних этажах школ?

Из ответа следует, что в 2024-2025 учебном году, как и в прошлом, власти приняли все необходимые меры безопасности для школьников и педагогов. При этом прямого запрета на использование третьего и выше этажей школ Белгорода и приграничных районов для проведения уроков нет.