Можно ли детям в Белгороде и приграничье учиться на верхних этажах школ?

Posted 26 сентября, 07:13
Published 26 сентября, 07:13
Modified 26 сентября, 07:15
Updated 26 сентября, 07:15
В некоторых школах Белгорода уроки проходят и на верхних этажах. К примеру, в Центре образования № 15 «Луч». Об этом рассказала одна из родительниц. В мэрии объяснили, что решение об использовании последних этажей в школах принял оперштаб, а изменить его не могут.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональное правительство и выяснили, сохраняется ли запрет на проведение уроков в школах Белгорода и других приграничных районах на третьих этажах и выше.
Из ответа следует, что в 2024-2025 учебном году, как и в прошлом, власти приняли все необходимые меры безопасности для школьников и педагогов. При этом прямого запрета на использование третьего и выше этажей школ Белгорода и приграничных районов для проведения уроков нет.
В правительстве отметили, что приоритетом остаётся использование нижних этажей для обеспечения безопасных условий. Для организации учебного процесса задействовали кабинеты, в которых окна оклеены защитной плёнкой. Учебные занятия проводят в несколько потоков. Также обязательным остаётся требование: численность обучающихся, одновременно находящихся в здании школы, соответствует количеству мест в укрытии.
Что касается жалоб от родителей, официальных сообщений о том, что в школах проводят уроки на третьих и выше этажах, в министерство образования не поступало.
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