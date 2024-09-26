Модульбанк предложил предпринимателям услугу по ведению карточек на маркетплейсах

Несколько лет назад Модульбанк озвучил спецтарифы для продавцов и предоставил возможности вывода прибыли от маркетплейсов на счета физлиц и осуществления расчетов с контрагентами в 12 видах валют. В Российской Федерации к Модульбанку подключены десятки тысяч продавцов на торговых интернет-платформах, закупающихся в КНР, Турции, Кыргызстане и Узбекистане и нуждающихся в комплексном обслуживании банка.