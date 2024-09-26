Модульбанк предложил предпринимателям услугу по ведению карточек на маркетплейсах

Posted 26 сентября, 07:08
Published 26 сентября, 07:08
Modified 26 сентября, 07:08
Updated 26 сентября, 07:08
В ближайшие годы тенденция к росту в этой области сохранится. Работа торговых площадок становится проще благодаря банковским организациям, предоставляющим ряд финансовых и нефинансовых продуктов, значительно упрощающих как продажу, так и покупку товаров. Об этом пишет inkazan.ru.
В настоящее время банки Российской Федерации предоставляют продавцам на маркетплейсах услуги эквайринга, страховки, сервисы консалтинга, комфортную логистику. Действуют программы лояльности, предлагаются обучающие курсы. Благодаря этому компании производят оптимизацию бизнеса, их прибыль — растет, а риски снижаются.
Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб, предоставляет услугу «консалтинг для селлеров» по ведению карточек товаров на маркетплейсах под ключ — то есть товарные карточки ведут сотрудники банка. По словам члена правления Модульбанка, лидера направления по работе с маркетплейсами Светланы Годлиной, в рамках услуги карточку анализируют банковские эксперты, проводится SEO-оптимизация, рассчитывается юнит-экономика, осуществляется настройка рекламных кампаний, а затем по итогам формируется отчет.
Несколько лет назад Модульбанк озвучил спецтарифы для продавцов и предоставил возможности вывода прибыли от маркетплейсов на счета физлиц и осуществления расчетов с контрагентами в 12 видах валют. В Российской Федерации к Модульбанку подключены десятки тысяч продавцов на торговых интернет-платформах, закупающихся в КНР, Турции, Кыргызстане и Узбекистане и нуждающихся в комплексном обслуживании банка.
Комплексные услуги для селлеров маркетплейсов предоставляет «Точка» (банк). Продавцам помогают при регистрации и масштабировании предпринимательской деятельности на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Известно, что Сбербанк при участии «Эвотор» запустил современный маркетплейс «на_полке» по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей.
Маркетплейсы при условии корректного и грамотного управления могут стать источником крупной прибыли. Они привлекательны для бизнеса ввиду масштабов аудитории, комфортности для покупателей, экономии времени и прочих ресурсов. При этом инновационные банковские продукты являются отличным подспорьем для продавцов в процессах адаптирования торговой стратегии под максимальное количество покупателей.
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