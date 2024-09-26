Где в Белгородской области могли устроить теракт и почему не уходит вонь?

Местные власти утверждают, что причиной запаха является сжигание травы в частном секторе и большое количество ландшафтных пожаров. Министр природопользования области Роман Татаринцев подтверждает эту версию, добавляя, что из-за жаркой и засушливой погоды в регионе возможны очаги возгораний. На сегодняшний день на территории региона установлен максимальный класс пожарной опасности.