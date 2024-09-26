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Posted 26 сентября, 15:30

Published 26 сентября, 15:30

Modified 26 сентября, 15:30

Updated 26 сентября, 15:30

Где в Белгородской области могли устроить теракт и почему не уходит вонь?

Где в Белгородской области могли устроить теракт и почему не уходит вонь?

26 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Сегодня, 26 сентября, жители Белгородской области обсуждали недельный запах гари и новые кадровые перестановки. Также появились новые подробности по уголовному делу против бывшей чиновницы. Подробности — в итогах дня.

Белгородцы задыхаются от запаха гари

В последние дни жители Белгорода страдают от запаха гари, который сильнее всего ощущается ночью. Жалобы от горожан поступают как минимум с воскресенья, 22 сентября.

Местные власти утверждают, что причиной запаха является сжигание травы в частном секторе и большое количество ландшафтных пожаров. Министр природопользования области Роман Татаринцев подтверждает эту версию, добавляя, что из-за жаркой и засушливой погоды в регионе возможны очаги возгораний. На сегодняшний день на территории региона установлен максимальный класс пожарной опасности.

Однако глава администрации Белгородского района Анна Куташова утверждает, что запах исходит от очистных сооружений, а муниципальная служба ЕДДС говорит об отсутствии пожаров на территории Дубовского сельского поселения.

Жители обратились в Роспотребнадзор за разъяснениями, но получили ответ, что сотрудники ведомства не чувствуют запаха: они заверили, что контролируют качество воздуха в жилых зонах.

Теперь белгородцы надеются, что областная прокуратура рассмотрит их обращение и примет меры.

«Просыпаемся от удушья»: белгородцы до сих пор жалуются на гарь. Что говорят власти?
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Где благодаря могли готовить теракт?

Бывшую сотрудницу белгородской администрации Викторию Шинкарук* обвиняют в пособничестве ВСУ. По версии следствия, белгородка с сообщником передали 500 тысяч рублей для организации теракта. Стало известно, где могли устроить террористический акт.

Предполагается, что заложенные в тайник деньги должны были попасть в руки к неустановленным участникам террористического сообщества. Те могли организовать теракт на железной дороге либо подорвать газопровод или тоннель.

Напомним, что Шинкарук и её сообщник Александр Холодков* свою вину не признают. Недавно их внесли в список террористов и экстремистов.

* внесены в перечень экстремистов и террористов

Теракт на ж/д или подрыв газопровода? Появились новые подробности по делу Шинкарук*
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Новые кадровые перестановки

В пятницу, 20 сентября, Михаил Шейченко ушёл с поста главы управления образования в Белгороде. Это стало известно журналистам «Фонаря». В городской администрации информацию подтвердили и уточнили, что Шейченко подал заявление об отставке самостоятельно.

Чиновник занимал эту должность около трёх месяцев — с начала лета. Шейченко стал известен благодаря инциденту с увольнением директоров школ, который привлёк внимание прокуратуры.

Михаил Шейченко покинул пост руководителя управления образования Белгорода
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