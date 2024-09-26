Где в Белгородской области могли устроить теракт и почему не уходит вонь?

Posted 26 сентября, 15:30
Published 26 сентября, 15:30
Modified 26 сентября, 15:30
Updated 26 сентября, 15:30
В последние дни жители Белгорода страдают от запаха гари, который сильнее всего ощущается ночью. Жалобы от горожан поступают как минимум с воскресенья, 22 сентября.
Местные власти утверждают, что причиной запаха является сжигание травы в частном секторе и большое количество ландшафтных пожаров. Министр природопользования области Роман Татаринцев подтверждает эту версию, добавляя, что из-за жаркой и засушливой погоды в регионе возможны очаги возгораний. На сегодняшний день на территории региона установлен максимальный класс пожарной опасности.
Однако глава администрации Белгородского района Анна Куташова утверждает, что запах исходит от очистных сооружений, а муниципальная служба ЕДДС говорит об отсутствии пожаров на территории Дубовского сельского поселения.
Жители обратились в Роспотребнадзор за разъяснениями, но получили ответ, что сотрудники ведомства не чувствуют запаха: они заверили, что контролируют качество воздуха в жилых зонах.
Теперь белгородцы надеются, что областная прокуратура рассмотрит их обращение и примет меры.
Бывшую сотрудницу белгородской администрации Викторию Шинкарук* обвиняют в пособничестве ВСУ. По версии следствия, белгородка с сообщником передали 500 тысяч рублей для организации теракта. Стало известно, где могли устроить террористический акт.
Предполагается, что заложенные в тайник деньги должны были попасть в руки к неустановленным участникам террористического сообщества. Те могли организовать теракт на железной дороге либо подорвать газопровод или тоннель.
Напомним, что Шинкарук и её сообщник Александр Холодков* свою вину не признают. Недавно их внесли в список террористов и экстремистов.
* внесены в перечень экстремистов и террористов
В пятницу, 20 сентября, Михаил Шейченко ушёл с поста главы управления образования в Белгороде. Это стало известно журналистам «Фонаря». В городской администрации информацию подтвердили и уточнили, что Шейченко подал заявление об отставке самостоятельно.
Чиновник занимал эту должность около трёх месяцев — с начала лета. Шейченко стал известен благодаря инциденту с увольнением директоров школ, который привлёк внимание прокуратуры.
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