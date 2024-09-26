Фонд «Поколение» продолжает открывать игровые площадки в Белгородской области

Село Коломыцево, где постоянно проживает 340 человек (57 детей до 14 лет, 9 многодетных семей), является административным центром сельского поселения, в котором расположены школа и детский сад. Их посещают дети из шести окрестных сел и хуторов. Проблема отсутствия площадки являлась для жителей приоритетной. В парке «Молодежный» с. Коломыцева уже имеется детская площадка, которая установлена в 2008 г., но она является зоной повышенного риска и не соответствует требованиям действующего законодательства.