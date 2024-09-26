«Экотранс» вновь идёт в суд. В этот раз иск к ЦЭБу потянул на 48 млн рублей

ООО Транспортная компания «Экотранс» подаёт в суд на ООО «ЦЭБ». Сумма исковых требований — 48,2 млн рублей. Это не штраф и не неустойка, вся эта сумма — просто пени по договору с октября 2022 года по август 2024 года.