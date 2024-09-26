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Posted 26 сентября, 09:36

Published 26 сентября, 09:36

Modified 26 сентября, 09:38

Updated 26 сентября, 09:38

«Экотранс» подал новый иск к Центру экологической безопасности

«Экотранс» вновь идёт в суд. В этот раз иск к ЦЭБу потянул на 48 млн рублей

26 сентября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney

«Экотранс» подал новый иск к Центру экологической безопасности

Сюжет
Суд
«Экотранс» требует от ЦЭБа 48 млн рублей. За что? Подробности читайте в материале Бел.Ру.

ООО Транспортная компания «Экотранс» подаёт в суд на ООО «ЦЭБ». Сумма исковых требований — 48,2 млн рублей. Это не штраф и не неустойка, вся эта сумма — просто пени по договору с октября 2022 года по август 2024 года.

Арбитражный суд Белгородской области принял дело к производству. Первое заседание и собеседование проведут 9 октября, а само заявление принято судом 11 сентября. Другие подробности дела пока неизвестны.

Отметим, что ранее «Экотранс» подавал в суд на «Еврологистик», чтобы последнего признали банкротом. Сумма исковых требований составила 3,4 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Суд#Арбитражный суд#Экотранс#Белгород#ЦЭБ#Белгородский бизнес
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