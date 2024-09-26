«Экотранс» вновь идёт в суд. В этот раз иск к ЦЭБу потянул на 48 млн рублей

Posted 26 сентября, 09:36
Published 26 сентября, 09:36
Modified 26 сентября, 09:38
Updated 26 сентября, 09:38
ООО Транспортная компания «Экотранс» подаёт в суд на ООО «ЦЭБ». Сумма исковых требований — 48,2 млн рублей. Это не штраф и не неустойка, вся эта сумма — просто пени по договору с октября 2022 года по август 2024 года.
Арбитражный суд Белгородской области принял дело к производству. Первое заседание и собеседование проведут 9 октября, а само заявление принято судом 11 сентября. Другие подробности дела пока неизвестны.
Отметим, что ранее «Экотранс» подавал в суд на «Еврологистик», чтобы последнего признали банкротом. Сумма исковых требований составила 3,4 млн рублей.
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