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Posted 26 сентября, 08:06

Published 26 сентября, 08:06

Modified 26 сентября, 08:08

Updated 26 сентября, 08:08

Беспилотник упал на территорию колледжа под Белгородом

Беспилотник упал на территорию колледжа под Белгородом

26 сентября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Эксклюзив
На территорию педколледжа в городе Строитель Яковлевского округа упал БПЛА. О последствиях Бел.Ру рассказали в учебном заведении.

Беспилотный летательный аппарат упал сегодня утром на территорию Яковлевского педагогического колледжа в городе Строитель Яковлевского округа Белгородской области. Об этом сообщают городские Telegram-каналы.

В колледже подтвердили падение БПЛА. Журналист Бел.ру в телефонном разговоре с сотрудником образовательного учреждения выяснил, что по предварительным данным здание не получило повреждений и никто не пострадал: «Нет никаких последствий».

На место происшествия прибыли экстренные службы. Занятия в колледже не проводятся, всех студентов эвакуировали.

Фото: Telegram-канал «Строитель онлайн»
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#Анна Селищева#Происшествия#Яковлевский район#Эксклюзив#Колледж#Г. строитель#Яковлевский горокруг#СВО#БПЛА
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