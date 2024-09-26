Белгородцу при покупке авто навязали услуг на 60 тысяч рублей, но он их опротестовал

Такой расклад покупателя не устроил, он обратился в суд. Там встали на его сторону и обязали не только взыскать с продавца 57 000 рублей за навязанную услугу, но и ещё 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 31 тысячу рублей штрафа.