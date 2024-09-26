Белгородцу при покупке авто навязали услуг на 60 тысяч рублей, но он их опротестовал

Posted 26 сентября, 17:02
Published 26 сентября, 17:02
Modified 26 сентября, 17:02
Updated 26 сентября, 17:02
Белгородец купил машину, но, когда посмотрел документы, увидел, что автоматически подписал заявление на присоединение к договору публичной оферты ООО «Автоквартал» по программе обслуживания Automobile road service Status. Эта программа включает в себя услуги на 3 тысячи рублей и непериодическое издание «Автомобильный практикум» за 57 000 рублей.
Платить за допуслуги мужчина не собирался, поэтому обратился к продавцу с претензией и потребовал вернуть 60 000 рублей. Продавец вернул только 3 тысячи рублей: издание, мол, невозвратное, его об этом предупреждали.
Такой расклад покупателя не устроил, он обратился в суд. Там встали на его сторону и обязали не только взыскать с продавца 57 000 рублей за навязанную услугу, но и ещё 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 31 тысячу рублей штрафа.
Решение вступило в силу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]