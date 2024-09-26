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Posted 26 сентября, 17:02

Published 26 сентября, 17:02

Modified 26 сентября, 17:02

Updated 26 сентября, 17:02

Белгородец при покупке машины получил вдобавок непрошенные услуги

Белгородцу при покупке авто навязали услуг на 60 тысяч рублей, но он их опротестовал

26 сентября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Белгородец при покупке машины получил вдобавок непрошенные услуги

Белгородец через суд взыскал стоимость услуг, навязанных ему при покупке авто

Сюжет
Суд
Покупка автомобиля обернулась для белгородца неожиданными расходами. Он обнаружил, что автоматически подписал договор на услуги стоимостью 60 тысяч рублей, хотя не собирался их оплачивать. О том, как ему удалось вернуть деньги через суд, рассказали в управлении регионального Роспотребнадзора.

Белгородец купил машину, но, когда посмотрел документы, увидел, что автоматически подписал заявление на присоединение к договору публичной оферты ООО «Автоквартал» по программе обслуживания Automobile road service Status. Эта программа включает в себя услуги на 3 тысячи рублей и непериодическое издание «Автомобильный практикум» за 57 000 рублей.

Платить за допуслуги мужчина не собирался, поэтому обратился к продавцу с претензией и потребовал вернуть 60 000 рублей. Продавец вернул только 3 тысячи рублей: издание, мол, невозвратное, его об этом предупреждали.

Такой расклад покупателя не устроил, он обратился в суд. Там встали на его сторону и обязали не только взыскать с продавца 57 000 рублей за навязанную услугу, но и ещё 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 31 тысячу рублей штрафа.

Решение вступило в силу.

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