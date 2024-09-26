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Posted 26 сентября, 06:54

Published 26 сентября, 06:54

Modified 26 сентября, 06:56

Updated 26 сентября, 06:56

Аренда нежилых помещений

Белгородским росгвардейцам и художникам отдали помещения ещё на 5 и 15 лет

26 сентября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
Аренда нежилых помещений
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Новости Белгорода
На заседании горсовета в Белгороде одобрили продление аренды нежилых помещений для региональных управления Росгвардии и отделения «Союза художников России» на 5 и 15 лет соответственно, что позволит им продолжить свою деятельность в указанных зданиях.

24 сентября в Белгороде прошло очередное заседание горсовета. Один из 18 вопросов, которые вынесли на обсуждение, касался продления на пять лет аренды для управления Росгвардии по Белгородской области. Речь идёт о нежилом помещении на территории городского округа.

Здание управление арендует с 2013 года. На данный момент требуется очередная оплата аренды.

«Учитывая значимость охраны общественного порядка и безопасности прошу утвердить представленный проект решения», — заявила Кристина Пасика, заместитель мэра Валентина Демидова, руководитель комитета имущественных и земельных отношений.

Также, опираясь на ФЗ «О защите конкуренции», на слушание вынесли ещё один вопрос по поводу аренды. На этот раз уже для регионального отделения «Союза художников России», о чём общероссийское творческое сообщество направило запрос в мэрию Белгорода. Для белгородских художников на 15 лет продлили аренду четырёх творческих мастерских в нежилом здании по ул. Славянская, 7б. Данные помещения члены сообщества занимают с 2009 года.

  • Мастерская №1 находится в пользовании Станислава Дымова, который более 10 лет возглавлял белгородское отделение «Союза художников России».
  • Мастерская №2 — Юрия Бондарева, преподавателя БГИИКа.
  • Мастерские №3 и №4 занимают Дмитрий Воробей и Наталья Зорова.

Также горсовет принял проект изменений в положении об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ. Благоустройство, согласно содержанию проекта, получит более чёткие требования и ответственность в рамках его осуществления. Также среди документов, которые являются обязательными для предоставления места на кладбище, исчезла трудовая книжка.

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