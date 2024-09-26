Белгородским росгвардейцам и художникам отдали помещения ещё на 5 и 15 лет

Также, опираясь на ФЗ «О защите конкуренции», на слушание вынесли ещё один вопрос по поводу аренды. На этот раз уже для регионального отделения «Союза художников России», о чём общероссийское творческое сообщество направило запрос в мэрию Белгорода. Для белгородских художников на 15 лет продлили аренду четырёх творческих мастерских в нежилом здании по ул. Славянская, 7б. Данные помещения члены сообщества занимают с 2009 года.