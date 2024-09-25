Волонтеры завода «ОМК Энергомаш» помогли собачьему приюту в Белгороде

«Компания поддерживает социальные и экологические инициативы граждан, они всегда актуальны, помощи в реализации проектов небезразличных людей никогда не бывает много, для этого и существует конкурс „ОМК Партнерство“, — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.