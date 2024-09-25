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Posted 25 сентября, 11:40

Published 25 сентября, 11:40

Modified 25 сентября, 11:40

Updated 25 сентября, 11:40

Волонтеры завода «ОМК Энергомаш» помогли собачьему приюту в Белгороде

Волонтеры завода «ОМК Энергомаш» помогли собачьему приюту в Белгороде

25 сентября 2024, 11:40
Фото: Ольга Рябинина. ОМК
Сотрудники белгородского завода «ОМК Энергомаш» помогли собачьему приюту «Лучик надежды» в рамках грантового проекта «Большая помощь маленькому другу». Волонтеры закупили и привезли в центр содержания животных 240 кг корма, 50 ампул дорогих вакцин против бешенства и 150 одноразовых пеленок.

В приюте содержатся 350 собак, в том числе те, которых могли потерять хозяева. Хотя большинство животных были спасены от болезней и голодной смерти на улице.

Как отметила автор проекта Ольга Рябинина, в таких центрах всегда не хватает корма, медикаментов, средств ухода, а главное — внимания неравнодушных людей.

«Сейчас в помощи нуждается больше животных, чем может обеспечить приют. Поэтому мы рады, что смогли приобрести питание и лекарства, чтобы помочь центру позаботиться о животных», — сказала она.

Кроме материальной поддержки, Ольга и ее коллеги несколько часов гуляли с собаками, которых должны почти всегда держать в вольерах. Под конец визита Ольга забрала себе домой собачку Бусинку.

Ольга Рябинина с друзьями смогла организовать помощь бездомным животным благодаря победе в конкурсе благотворительных и социальных проектов «ОМК Партнерство».

«Компания поддерживает социальные и экологические инициативы граждан, они всегда актуальны, помощи в реализации проектов небезразличных людей никогда не бывает много, для этого и существует конкурс „ОМК Партнерство“, — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

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