Волонтеры завода «ОМК Энергомаш» помогли собачьему приюту в Белгороде

Posted 25 сентября, 11:40
Published 25 сентября, 11:40
Modified 25 сентября, 11:40
Updated 25 сентября, 11:40
В приюте содержатся 350 собак, в том числе те, которых могли потерять хозяева. Хотя большинство животных были спасены от болезней и голодной смерти на улице.
Как отметила автор проекта Ольга Рябинина, в таких центрах всегда не хватает корма, медикаментов, средств ухода, а главное — внимания неравнодушных людей.
«Сейчас в помощи нуждается больше животных, чем может обеспечить приют. Поэтому мы рады, что смогли приобрести питание и лекарства, чтобы помочь центру позаботиться о животных», — сказала она.
Кроме материальной поддержки, Ольга и ее коллеги несколько часов гуляли с собаками, которых должны почти всегда держать в вольерах. Под конец визита Ольга забрала себе домой собачку Бусинку.
Ольга Рябинина с друзьями смогла организовать помощь бездомным животным благодаря победе в конкурсе благотворительных и социальных проектов «ОМК Партнерство».
«Компания поддерживает социальные и экологические инициативы граждан, они всегда актуальны, помощи в реализации проектов небезразличных людей никогда не бывает много, для этого и существует конкурс „ОМК Партнерство“, — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.