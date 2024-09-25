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Posted 25 сентября, 13:32

Published 25 сентября, 13:32

Modified 25 сентября, 13:32

Updated 25 сентября, 13:32

К депутату обратилась дочь белгородца

«Внутри клокочет злость»: депутат бурно отреагировал на письмо о раненом белгородце

25 сентября 2024, 13:32
Фото: 1MI
К депутату обратилась дочь белгородца

Депутат Госдумы рассказал о письме дочери белгородского пенсионера МВД

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Новости Белгорода
60-летний белгородец, пенсионер МВД, подписал контракт с Минобороны РФ, чтобы пойти на СВО, но получил ранение и вернулся домой. Обещанную помощь ему, утверждает дочь белгородца, не оказали. Произошедшим заинтересовался депутат Госдумы, который направил материалы в военную прокуратуру.

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов получил письмо от дочери пенсионера МВД, который в свои 60 лет решил пойти на СВО. Для этого он заключил контракт с Минобороны в 2023 году, стал командиром взвода, участвовал в штурмах, но в феврале этого года получил тяжёлое ранение.

Мужчина пострадал при атаке БПЛА: у него оказались перебиты руки и ноги, но он выжил. Полгода провёл в московском госпитале, но всё ещё продолжает лечение. Ходить ему до сих пор трудно, на ноге — аппарат Илизарова.

По словам родственников, мужчине не выплачивали в полной мере денежное довольствие: первые три месяца присылали только по 10-30 тысяч рублей. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, однако перерасчёт никто не устраивал. Из-за того, что он как пенсионер-силовик ушёл на СВО, его лишили пенсии по выслуге лет, а компенсация начала поступать только в мае. Сейчас же её снова нет, говорится в посте депутата.

Кроме того, ему до сих пор не выплатили страховку за ранение, а также постоянно «дёргают» из Белгорода в Ростов-на-Дону для того, что тот постоял на построении.

«Я читаю это длинное письмо, и внутри клокочет злость на некоторых начальников и ответственных лиц, чьё равнодушие на грани бесчеловечности и некомпетентность наносят вред армии куда больший, чем все иноагенты вместе взятые. Люди же это всё видят. Всё запоминают. И делают выводы. Направил материалы в военную прокуратуру», — заключил депутат.
Пострадавший на СВО белгородецПострадавший на СВО белгородец
Пострадавший на СВО белгородец. Фото: Telegram-канал Максима Иванова
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