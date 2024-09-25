«Внутри клокочет злость»: депутат бурно отреагировал на письмо о раненом белгородце

По словам родственников, мужчине не выплачивали в полной мере денежное довольствие: первые три месяца присылали только по 10-30 тысяч рублей. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, однако перерасчёт никто не устраивал. Из-за того, что он как пенсионер-силовик ушёл на СВО, его лишили пенсии по выслуге лет, а компенсация начала поступать только в мае. Сейчас же её снова нет, говорится в посте депутата.