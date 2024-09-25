Владимир Ефимов: По программе реновации в новостройки переедут еще 6 тысяч москвичей

По программе реновации построено 11 современных жилых комплексов и отдельных многоквартирных домов, готовых принять шесть тысяч москвичей уже в сентябре. Как уточнил Ефимов, четыре ЖК расположены в Восточном округе столицы, по два — в Юго-Восточном и Западном округах и по одному — в Центральном, Южном и Северном округах. Всего это более 2,8 тысячи квартир, передает mos.ru.