Владимир Ефимов: По программе реновации в новостройки переедут еще 6 тысяч москвичей

Posted 25 сентября, 11:33
Published 25 сентября, 11:33
Modified 25 сентября, 11:36
Updated 25 сентября, 11:36
Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
По программе реновации построено 11 современных жилых комплексов и отдельных многоквартирных домов, готовых принять шесть тысяч москвичей уже в сентябре. Как уточнил Ефимов, четыре ЖК расположены в Восточном округе столицы, по два — в Юго-Восточном и Западном округах и по одному — в Центральном, Южном и Северном округах. Всего это более 2,8 тысячи квартир, передает mos.ru.
На территории новостроек имеются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а на первых этажах размещены коммерческие объекты. Обеспечена безбарьерная среда и доступность для маломобильных людей и родителей с колясками.
Жители переезжают в пределах своего района, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики. Например, будущие новоселы из Нагорного района переезжают в дом на Электролитном проезде, находящийся в трех минутах от станции метро «Нагорная», что улучшит транспортную доступность.
Переезд осуществляется поэтапно. В Нагорном районе уже началось переселение жителей из четырех старых домов, в Войковском — из двух домов, в Люблине — из двух, в Фили-Давыдкове — из двух, в Пресненском районе — из одного и в Восточном районе — из одного дома.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает переселение из 5176 домов.