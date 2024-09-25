Владельцем ТРЦ «Рио» в Белгороде стала компания из Калуги

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», у компании «РИО» в Белгороде новый владелец. Им стала фирма «Космопарк». Предприятие работает в Калуге с 2010 года и занимается управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель — Лира Мовсесян, а бенефициар — Андрей Ильяев. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 26 тысяч рублей.