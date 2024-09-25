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Posted 25 сентября, 05:10

Published 25 сентября, 05:10

Modified 25 сентября, 05:10

Updated 25 сентября, 05:10

Владельцем ТРЦ «Рио» в Белгороде стала компания из Калуги

Владельцем ТРЦ «Рио» в Белгороде стала компания из Калуги

25 сентября 2024, 05:10
Фото: 1MI
Сюжет
Белгородский бизнес
У компании «РИО» изменился владелец. Ранее учредителем компании числилась фирма «СК-менеджмент» из Москвы.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», у компании «РИО» в Белгороде новый владелец. Им стала фирма «Космопарк». Предприятие работает в Калуге с 2010 года и занимается управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель — Лира Мовсесян, а бенефициар — Андрей Ильяев. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 26 тысяч рублей.

Владельцами фирмы «Космопарк» являются компании «Девелопер Юнион» (99%) и «СК-менеджмент» (1%). Примечательно, что до изменений учредителем компании «РИО» числилась организация «СК-менеджмент». Ей принадлежало 100% доли в УК белгородского ТРЦ.

Справка. Компания «РИО» зарегистрирована в Белгороде в 2009 году. Отрасль — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель — Константин Цыганко, а бенефициар — Андрей Ильяев. Чистая прибыль организации по итогам 2023 года составила 11 млн рублей, а выручка от продажи — 262 млн рублей.

Напомним, оперштаб с 1 августа отменил ограничения для магазинов и торговых центров в Белгороде и Белгородском районе, которые установили после трагедии 30 декабря. Теперь торговые точки будут работать в привычном режиме, конечно, при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

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#Кристина Семенчук#Москва#Рио#Чистая прибыль#Калуга#Белгород#Трц#Белгородский бизнес
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