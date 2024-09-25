Владельцем ТРЦ «Рио» в Белгороде стала компания из Калуги

Posted 25 сентября, 05:10
Published 25 сентября, 05:10
Modified 25 сентября, 05:10
Updated 25 сентября, 05:10
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», у компании «РИО» в Белгороде новый владелец. Им стала фирма «Космопарк». Предприятие работает в Калуге с 2010 года и занимается управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель — Лира Мовсесян, а бенефициар — Андрей Ильяев. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 26 тысяч рублей.
Владельцами фирмы «Космопарк» являются компании «Девелопер Юнион» (99%) и «СК-менеджмент» (1%). Примечательно, что до изменений учредителем компании «РИО» числилась организация «СК-менеджмент». Ей принадлежало 100% доли в УК белгородского ТРЦ.
Справка. Компания «РИО» зарегистрирована в Белгороде в 2009 году. Отрасль — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель — Константин Цыганко, а бенефициар — Андрей Ильяев. Чистая прибыль организации по итогам 2023 года составила 11 млн рублей, а выручка от продажи — 262 млн рублей.
Напомним, оперштаб с 1 августа отменил ограничения для магазинов и торговых центров в Белгороде и Белгородском районе, которые установили после трагедии 30 декабря. Теперь торговые точки будут работать в привычном режиме, конечно, при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.