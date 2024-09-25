В приграничье Белгородской области создадут сеть радиосвязи?

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстрелы в зимний период могут не сокращаться. При этом в холодный период аварийно-ремонтным бригадам будет сложнее восстанавливать связь. Поэтому власти решили проверить работоспособность радио- и проводной связи.