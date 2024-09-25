В приграничье Белгородской области создадут сеть радиосвязи?

Posted 25 сентября, 07:31
Published 25 сентября, 07:31
Modified 25 сентября, 07:33
Updated 25 сентября, 07:33
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстрелы в зимний период могут не сокращаться. При этом в холодный период аварийно-ремонтным бригадам будет сложнее восстанавливать связь. Поэтому власти решили проверить работоспособность радио- и проводной связи.
В итоге глава региона поручил руководителям муниципалитетов проверить оборудование в своих округах.
Журналисты Бел.Ру выяснили, создадут ли в приграничье Белгородской области сеть радиосвязи. В правительстве отметили, что в настоящее время ведётся проработка данного вопроса. По результатам власти закупят необходимое количество оборудования.
Напомним, для приграничных районов области главы администраций должны закупить как минимум по 300 единиц средств тушения огня. Также управление безопасности закупит ещё 1000 огнетушителей.