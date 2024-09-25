Ученые раскрыли правду о черной дыре в центре нашей галактики

Posted 25 сентября, 10:18
Published 25 сентября, 10:18
Modified 25 сентября, 10:19
Updated 25 сентября, 10:19
Масса Стрельца А* в 4 млн раз превышает массу Солнца. Тем не менее, несмотря на сильное притяжение, она не способна поглотить галактику Млечный Путь, пишет newkhakasiya.online.
Черные дыры — это не «космические пылесосы», как часто их представляют в СМИ. Ученые из NASA пояснили, что, даже если бы черная дыра такой же массы, как Солнце, возникла в Млечном Пути, планеты продолжили бы свое движение вокруг нее. Просто сама галактика при таких условиях стала бы заметно холоднее.
Черные дыры не поглощают все, что находится в их окружении, однако могут разрушать приближающиеся к ним звезды. При этом отмечается, что черная дыра способна поглотить только часть звезды, а остаток ее массы продолжит двигаться по своей орбите.
Ученые изучают черные дыры путем анализа рентгеновских снимков и использования гравитационных волн. На данный момент нет оснований утверждать, что Стрелец A* станет настолько огромной, чтобы поглотить Солнечную систему. Эта черная дыра находится на достаточно большом расстоянии от нее, и ее воздействие на объекты весьма предсказуемо.