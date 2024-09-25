Ученые раскрыли правду о черной дыре в центре нашей галактики

Черные дыры — это не «космические пылесосы», как часто их представляют в СМИ. Ученые из NASA пояснили, что, даже если бы черная дыра такой же массы, как Солнце, возникла в Млечном Пути, планеты продолжили бы свое движение вокруг нее. Просто сама галактика при таких условиях стала бы заметно холоднее.