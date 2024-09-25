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Posted 25 сентября, 10:18

Published 25 сентября, 10:18

Modified 25 сентября, 10:19

Updated 25 сентября, 10:19

Ученые раскрыли правду о черной дыре в центре нашей галактики

Ученые раскрыли правду о черной дыре в центре нашей галактики

25 сентября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Сверхмассивные черные дыры — явление, которое до сих пор недостаточно изучено. Ученые заявили, что черная дыра Стрелец A*, расположенная в центре Млечного Пути, не является угрозой для Солнечной системы.

Масса Стрельца А* в 4 млн раз превышает массу Солнца. Тем не менее, несмотря на сильное притяжение, она не способна поглотить галактику Млечный Путь, пишет newkhakasiya.online.

Черные дыры — это не «космические пылесосы», как часто их представляют в СМИ. Ученые из NASA пояснили, что, даже если бы черная дыра такой же массы, как Солнце, возникла в Млечном Пути, планеты продолжили бы свое движение вокруг нее. Просто сама галактика при таких условиях стала бы заметно холоднее.

Черные дыры не поглощают все, что находится в их окружении, однако могут разрушать приближающиеся к ним звезды. При этом отмечается, что черная дыра способна поглотить только часть звезды, а остаток ее массы продолжит двигаться по своей орбите.

Ученые изучают черные дыры путем анализа рентгеновских снимков и использования гравитационных волн. На данный момент нет оснований утверждать, что Стрелец A* станет настолько огромной, чтобы поглотить Солнечную систему. Эта черная дыра находится на достаточно большом расстоянии от нее, и ее воздействие на объекты весьма предсказуемо.

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