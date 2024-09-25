«Стальное дерево» обустроило «Территорию детства» в старооскольском детском саду

В течение лета будущие воспитанники ясельной группы вместе с родителями знакомились с воспитателями и детским садом. Для них организовали ознакомительную экскурсию, спортивный праздник, театральное представление, серию мастер-классов и развивающих игр. Родителей пригласили на встречи с психологом и специалистом по уходу за детьми.