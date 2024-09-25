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Posted 25 сентября, 08:24

Published 25 сентября, 08:24

Modified 25 сентября, 08:26

Updated 25 сентября, 08:26

«Стальное дерево» обустроило «Территорию детства» в старооскольском детском саду

«Стальное дерево» обустроило «Территорию детства» в старооскольском детском саду

25 сентября 2024, 08:24
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и фонд «Милосердие» помогли реализовать идею коллектива старооскольского детского сада № 5 Цель проекта «Территория детства», который стал победителем грантовой программы «Стальное дерево», — помочь самым маленьким воспитанникам адаптироваться в детском саду.

В течение лета будущие воспитанники ясельной группы вместе с родителями знакомились с воспитателями и детским садом. Для них организовали ознакомительную экскурсию, спортивный праздник, театральное представление, серию мастер-классов и развивающих игр. Родителей пригласили на встречи с психологом и специалистом по уходу за детьми.

На средства гранта во дворе детского сада создали летнюю игровую зону с шатрами, креслами-грушами, бассейном с шариками, развивающими модулями и игровыми комплексами. Для проведения мероприятий закупили акустическую систему и радиосистему с микрофонами.

Ярким завершением проекта стал детский праздник, который провели в новом интерактивном пространстве. Для участников проекта подготовили развлекательную программу: старшие дошкольники выступили с вокальными и танцевальными номерами, аниматоры провели веселые игры и устроили шоу мыльных пузырей.

«Программа „Стальное дерево“ дала возможность реализовать проект, который помог нашим новым маленьким воспитанникам и их родителям познакомиться с детским садом, воспитателями, плавно адаптироваться к новому периоду в их жизни. Мы хотим, чтобы с первых дней в детском саду ребятам было комфортно и интересно, а родителям — не тревожно за своих малышей», — комментирует Ольга Попова, заведующая детским садом № 5 «Незабудка».

Благодаря грантовой программе «Стальное дерево» в старооскольском детском саду № 52 обустроили спортивный зал, уличную площадку для прогулок и современную игровую зону для детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры Стойленского ГОКа помогли оборудовать в «Ласточке» комнату психологической разгрузки для детей с расстройством аутистического спектра.

Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.

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Объявлены победители грантовой программы «Стальное дерево» в Белгородской области
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#Алёна Мальцева#Благотворительность#Ограниченные возможности здоровья#Стальное дерево#Грантовая программа
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