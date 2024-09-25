Руководство «Почты России» вошло в «Топ-1000 российских менеджеров»

Posted 25 сентября, 15:50
Published 25 сентября, 15:50
Modified 25 сентября, 15:50
Updated 25 сентября, 15:50
В этом году рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется в 25-й раз. В него включаются только профессионалы своего дела. Места присуждаются по результатам экспертного голосования, в ходе которого топ-менеджеры выбирают среди коллег из разных сфер деятельности лучших, по их мнению, управленцев, передает newizv.ru.
Михаил Волков родился в Приморье, окончил Хабаровский государственный университет экономики и права по специальности «финансы и кредит». Он начал карьеру в банковской сфере: с 2000 года развивал региональный бизнес в Альфа-Банке, а затем построил большую карьеру в ВТБ.
В 2017 году стал замглавы по операционному управлению «Почты России», а через некоторое время вошел в состав правления АО «Почта России». В компании он сделал упор на клиентоориентированность: ввел новые стандарты качества работы с клиентами, мониторинг уровня сервиса, поставил задачу упростить клиентский путь, инициировал многочисленные цифровые решения.
В 2021 году был приглашен возглавить проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, организованной Минфином России. Менее чем за год удалось разработать стратегию и создать компанию с технологичным продуктом и сетью дистрибуции в более чем 70 тысяч точек.
В январе 2023 года назначен Правительством РФ на должность генерального директора «Почты России». Ему поставили задачу как можно скорее поднять компанию на новый уровень.
Своей задачей на этом посту Волков видит построить почту, которая сможет одинаково эффективно быть современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также центром оказания социально важных повседневных услуг для жителей страны.
Регулярно посещает региональные отделения почтовой связи и встречается с почтовиками. Считает уровень удовлетворенности клиентов и лояльность сотрудников важнейшими показателями работы «Почты России».
В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли и другие представители команды «Почты России».