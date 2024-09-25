Руководство «Почты России» вошло в «Топ-1000 российских менеджеров»

В 2021 году был приглашен возглавить проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, организованной Минфином России. Менее чем за год удалось разработать стратегию и создать компанию с технологичным продуктом и сетью дистрибуции в более чем 70 тысяч точек.