«Победу» и «Радугу» в Белгороде снова откроют и внесут в программу «Пушкинской карты»

Posted 25 сентября, 11:53
Published 25 сентября, 11:53
Modified 25 сентября, 11:55
Updated 25 сентября, 11:55
24 сентября в Белгороде прошло очередное заседание горсовета, где одним из вопросов стала передача кинотеатров «Победа» и «Радуга» в собственность региона из муниципальной собственности областного центра Белгородской области. Депутаты идею поддержали. План развития кинотеатров предложило министерство культуры.
В первую очередь там снова запустят показ кино. «Победу» и «Радугу» также включат в систему «Пушкинской карты» и начнут использовать их в качестве площадок для проведений кинофестивалей. К примеру, «БелАрт». Кинотеатры в принципе станут базой для создания и других креативных площадок и проведения мероприятий.
Земельные участки под ними также перейдут в собственность Белгородской области. Это — 1 610,2 м² и 1 964 м² площади соответственно.
Как сообщила мэрия Белгорода ещё в июне, уже тогда разрабатывался план использования кинотеатров в будущем. В августе в старейшем кинотеатре Белгорода «Победа» анонсировали открытие центра гражданского и патриотического воспитания для молодёжи. Показ фильмов при этом обещали сохранить.
Спустя время Вячеслав Гладков заявил, что «Победу» и «Радугу» попробуют передать в собственность области и снова открыть их в октябре–ноябре.