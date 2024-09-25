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Posted 25 сентября, 11:53

Published 25 сентября, 11:53

Modified 25 сентября, 11:55

Updated 25 сентября, 11:55

Кинотеатр

«Победу» и «Радугу» в Белгороде снова откроют и внесут в программу «Пушкинской карты»

25 сентября 2024, 11:53
Фото: 1MI
Кинотеатр

В старейших кинотеатрах Белгорода возобновят кинопоказы и проведут реорганизацию

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Новости Белгорода
На заседании горсовета поддержали передачу старейших кинотеатров города в собственность области. По плану регионального минкультуры, «Победа» и «Радуга» не только возобновят кинопоказы, но и станут базой для креативных мероприятий и кинофестивалей. А билеты можно будет купить по «Пушкинской карте»,

24 сентября в Белгороде прошло очередное заседание горсовета, где одним из вопросов стала передача кинотеатров «Победа» и «Радуга» в собственность региона из муниципальной собственности областного центра Белгородской области. Депутаты идею поддержали. План развития кинотеатров предложило министерство культуры.

В первую очередь там снова запустят показ кино. «Победу» и «Радугу» также включат в систему «Пушкинской карты» и начнут использовать их в качестве площадок для проведений кинофестивалей. К примеру, «БелАрт». Кинотеатры в принципе станут базой для создания и других креативных площадок и проведения мероприятий.

Земельные участки под ними также перейдут в собственность Белгородской области. Это — 1 610,2 м² и 1 964 м² площади соответственно.

Как сообщила мэрия Белгорода ещё в июне, уже тогда разрабатывался план использования кинотеатров в будущем. В августе в старейшем кинотеатре Белгорода «Победа» анонсировали открытие центра гражданского и патриотического воспитания для молодёжи. Показ фильмов при этом обещали сохранить.

Спустя время Вячеслав Гладков заявил, что «Победу» и «Радугу» попробуют передать в собственность области и снова открыть их в октябре–ноябре.

Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
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