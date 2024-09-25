«Победу» и «Радугу» в Белгороде снова откроют и внесут в программу «Пушкинской карты»

В первую очередь там снова запустят показ кино. «Победу» и «Радугу» также включат в систему «Пушкинской карты» и начнут использовать их в качестве площадок для проведений кинофестивалей. К примеру, «БелАрт». Кинотеатры в принципе станут базой для создания и других креативных площадок и проведения мероприятий.