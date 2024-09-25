Пермская ЦБК отпраздновала 65-летие и профессиональный праздник

Студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» провели химическое шоу, где смешивали различные реактивы. На площадке «Юный инженер» учащиеся школы № 135 представили роботизированную модель оборудования для изготовления бумаги, которое представляет собой машину с встроенной автоматической системой штрихкодирования. Также гости праздника смогли увидеть высококлассное управление автопогрузчиком. Это мероприятие прошло на тематической площадке «Суперпогрузчик».