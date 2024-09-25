Пермская ЦБК отпраздновала 65-летие и профессиональный праздник

Posted 25 сентября, 17:28
Published 25 сентября, 17:28
Modified 25 сентября, 17:28
Updated 25 сентября, 17:28
Мероприятие состоялось на стадионе «Бумажник» в микрорайоне Бумкомбинат. К празднику присоединились сотрудники предприятия, ветераны отрасли, учащиеся профильных учебных заведений, а также другие гости, сообщает properm.ru.
В рамках праздничной программы участники и гости продемонстрировали свои профессиональные навыки. На десяти тематических площадках лучшие работники предприятия разных специальностей показали свое мастерство.
Студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» провели химическое шоу, где смешивали различные реактивы. На площадке «Юный инженер» учащиеся школы № 135 представили роботизированную модель оборудования для изготовления бумаги, которое представляет собой машину с встроенной автоматической системой штрихкодирования. Также гости праздника смогли увидеть высококлассное управление автопогрузчиком. Это мероприятие прошло на тематической площадке «Суперпогрузчик».