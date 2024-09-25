Нет конкуренции? Кто поставляет рабочие тетради для учеников в школы Белгорода

На покупку учебников в 2024–2025 году в Белгородской области выделили 210 млн рублей, а на рабочие тетради — 70 млн рублей из бюджета. Ранее родители покупали тетради самостоятельно, но теперь на них есть финансирование. Вице-мэр города по образованию Инна Тяпугина отметила, что теперь рабочие тетради покупаются за счёт бюджета, что ранее было спорным вопросом. Чиновница добавила, что в последние годы потребность в тетрадях стабильно растёт и город активно участвует в их финансировании. Журналисты Бел.Ру изучили закупки и выяснили, кто поставляет рабочие тетради и учебные пособия в школы города.