Нет конкуренции? Кто поставляет рабочие тетради для учеников в школы Белгорода

Posted 25 сентября, 07:16
Published 25 сентября, 07:16
Modified 25 сентября, 07:18
Updated 25 сентября, 07:18
На покупку учебников в 2024–2025 году в Белгородской области выделили 210 млн рублей, а на рабочие тетради — 70 млн рублей из бюджета. Ранее родители покупали тетради самостоятельно, но теперь на них есть финансирование. Вице-мэр города по образованию Инна Тяпугина отметила, что теперь рабочие тетради покупаются за счёт бюджета, что ранее было спорным вопросом. Чиновница добавила, что в последние годы потребность в тетрадях стабильно растёт и город активно участвует в их финансировании. Журналисты Бел.Ру изучили закупки и выяснили, кто поставляет рабочие тетради и учебные пособия в школы города.
Согласно данным системы «Маркер», большинство контрактов на поставку рабочих тетрадей и учебных пособий школы Белгорода заключили с издательством «Просвещение». К примеру, начальная школа — детский сад №55 в областном центре закупила у организации рабочие тетради на 26 тысяч рублей. Контракт подписали в августе текущего года. Срок исполнения — 31 декабря 2024 года. В рамках договора издательство поставит в учебное заведение рабочие тетради по изобразительному искусству, музыке, литературному чтению, окружающему миру, русскому языку, математике и прописи. Всего — 115 штук.
СОШ №31 Белгорода подписала в августе с издательством контракт на 389 тысяч рублей. Поставщик привезёт рабочие тетради по истории, математике, английскому, окружающему миру, русскому языку и литературе. Всего речь идёт о 1812 штуках.
СОШ №28 Белгорода заключила с издательством «Просвещение» договор на 609 тысяч рублей. Контракт подписали в августе текущего года. Организация поставит в школу рабочие тетради по математике, русскому языку, окружающему миру, английскому и прописи.
А СОШ №21 в областном центре закупила у издательства 35 рабочих тетрадей по русскому языку, технологии, изобразительному искусству, чтению и математике. Сумма контракта составила 12 тысяч рублей.
Среди самых дорогих контрактов, которые издательство заключило с городскими школами, договоры с СОШ №49 с углублённым изучением отдельных предметов. Учебное заведение подписало с организацией договор на 3,6 млн рублей в июне текущего года. Закупка произведена у единственного поставщика. За выделенные средства издательство должно поставить рабочие тетради по английскому языку и учебную литературу. Всего речь идёт о 5080 штуках.
На 3 млн рублей издательство подписало договор с СОШ №21 Белгорода. Контракт заключили в мае текущего года. Срок исполнения — 31 декабря 2024 года. В рамках договора организация поставит в учебное заведение рабочие тетради по математике и русскому языку, а также учебную литературу. Всего 4740 штук. Стоит отметить, что закупка производилась также у единственного поставщика.
А СОШ №36 в областном центре заключила договор на 2,3 млн рублей. Контракт подписали в мае текущего года. В рамках исполнения обязательств подрядчик поставит рабочие тетради по английскому языку и учебные пособия в количестве 3215 штук. Закупка прошла у единственного поставщика.
Согласно данным аналитической системы «Чеkkо», акционерное общество «Издательство ‘’Просвещение’’» зарегистрировано в 2014 году в Москве. Отрасль — издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде. Генеральный директор фирмы — Дмитрий Климишин.
По итогам 2023 года издательство отчиталось о чистой прибыли в размере 27,5 млрд рублей. А выручка от продажи составила 47,8 млрд рублей.
Согласно данным Федерального казначейства, издательство «Просвещение» является активным участником системы государственных закупок. С начала 2024 года организация выступила поставщиком в 27 123 процедурах госзакупок.
Среди самых дорогостоящих лотов — договор с министерством образования и науки Пермского края. Стоимость контракта составила 461 млн рублей. В рамках договора издательство поставило учебники в школы края.
Кроме издательства «Просвещение» рабочие тетради в регион поставила компания «Русское слово-учебник». Компания заключила один контракт с СОШ №28 Белгорода на поставку рабочих тетрадей по английскому языку. Всего 93 штуки. Стоимость договора — 27 тысяч рублей.
Справка. Компания «Русское слово-учебник» работает в Москве с 2010 года и занимается изданием книг. Генеральный директор и учредитель — Ольга Афанасьева. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 525,4 млн рублей, а чистая прибыль — 48,4 млн рублей.