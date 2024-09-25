Не прорастёт и не сгниёт: как правильно хранить картошку в квартире?

Прежде чем выбрать место для хранения картофеля, нужно его перебрать. Для начала необходимо рассортировать клубни по размеру. Небольшие картофелины следует использовать в первую очередь, так как они содержат много полезных веществ. Их можно запечь или сварить. Средние и крупные клубни лучше разложить по разным ящикам.