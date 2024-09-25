Не прорастёт и не сгниёт: как правильно хранить картошку в квартире?

Posted 25 сентября, 12:43
Published 25 сентября, 12:43
Modified 25 сентября, 12:43
Updated 25 сентября, 12:43
Важно обеспечить картофелю подходящие условия хранения. Оптимальным вариантом будет прохладное и тёмное помещение. Это связано с биологическими особенностями картошки: через 5-9 недель после сбора урожая она может начать снова прорастать. Если не поместить картофель на хранение вовремя, велика вероятность, что урожай быстро испортится.
Прежде чем выбрать место для хранения картофеля, нужно его перебрать. Для начала необходимо рассортировать клубни по размеру. Небольшие картофелины следует использовать в первую очередь, так как они содержат много полезных веществ. Их можно запечь или сварить. Средние и крупные клубни лучше разложить по разным ящикам.
Для хранения картофеля идеально подойдёт неотапливаемый, но не промерзающий погреб или прохладная кладовая. Температура в таких помещениях должна составлять около 3–5 градусов тепла.
Помещение необходимо подготовить заранее, обеспечить достаточную влажность и хорошую вентиляцию. Примерно за месяц до закладки овощей следует очистить погреб от остатков предыдущей продукции и обработать стены и потолок дезинфицирующим раствором.
Для этого можно приготовить смесь из 250 граммов извести и 50 граммов медного купороса, разведённых в ведре воды.
Картофель следует уложить в сухие деревянные ящики, утеплить их соломой, чтобы защитить клубни от перепадов температуры. Очень важно, чтобы картофель находился в полной темноте, так как свет способствует образованию токсичного вещества соланина, которое вызывает появление зелёных пятен. Можно дополнительно накрыть ящики воздухопроницаемой тёмной тканью.
Если у вас нет погреба, можно использовать гараж. Нет гаража? Не беда, подойдёт и хорошо защищённый от света угол на балконе. Но следует убедиться, что овощи не замёрзнут при сильных морозах.
Чтобы смягчить резкие перепады температуры, можно обернуть ящики или мешки одеялом. Если балкон сильно промерзает — использовать обогреватель, чтобы поддерживать нужную температуру воздуха.
На веранде картофель можно хранить в полиэтиленовых мешках из-под сахара, наполовину заполненных овощами — примерно три ведра. Чтобы защитить от света, мешки помещают в чёрные плотные мусорные пакеты, которые предотвращают прорастание.
Главный секрет длительного хранения до марта — это именно двойные мешки. Второй секрет — не закрывать их полностью, мешки должны быть приоткрыты, иначе картофель будет потеть и гнить. Картошку стоит хранить на тёплом вязаном коврике, а при морозах накрывать их тёплой телогрейкой.
Можно сконструировать специальный короб с крышкой из древесно-стружечной плиты, толщиной 12 мм, а для утепления и сохранения оббить внутреннюю сторону конструкции толстым слоем пенопласта в 5 см.
А вот холодильник для картофеля не подойдёт. В нём для плодов слишком влажно, они начинают зеленеть, а из-за слишком низкой температуры теряют вкус и структуру.
При правильном хранении картофель может храниться несколько месяцев. Долго хранить нельзя только молодой весенний картофель. У него тонкая кожица, легче начинает гнить.
Если на картошке появились маленькие ростки — не длиннее 5 см — можно удалить их вместе с кожицей и зелеными участками плода.