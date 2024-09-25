Может ли новый вирус из Китая WELV распространиться в России?

На данный момент Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека держит ситуацию на контроле, делая все возможное, чтобы вирус не попал в РФ. Пока в российских регионах не было обнаружено ни одного случая укуса клеща, в результате которого человек бы заболел ортонайровирусом. При этом врачи призывают россиян стараться избегать укусов клещей.