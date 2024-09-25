Может ли новый вирус из Китая WELV распространиться в России?

Posted 25 сентября, 18:50
Published 25 сентября, 18:50
Modified 25 сентября, 18:52
Updated 25 сентября, 18:52
Как сообщает newia.ru, первый заболевший появился в КНР. Это мужчина, который обратился к врачам после укуса клеща, когда у него поднялась температура и началась рвота. Ученые определили, что в случае его болезни речь идет о неизвестном ортонайровирусе. Новое заболевание стали обозначать как WELV — «вирус болотистых мест».
С наступлением сентября число случаев такого заболевания в Китае возросло. Врачи обеспокоены тем, что новый вирус способен приводить к поражению нервной системы.
Отечественные специалисты пока не видят предпосылок для попадания ортонайровируса в Россию, так как переносчиками заболевания выступают имеющие конкретный ареал обитания клещи. Эти насекомые не могут перемещаться на такие значительные расстояния, чтобы оказаться в нашей стране.
Однако существует риск, что клещей завезут в РФ в рамках китайско-российских торговых отношений, которые сейчас все больше набирают обороты. Также появилась теория, что клещи способны заразить животных или птиц, которые потом окажутся на Дальнем Востоке.
На данный момент Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека держит ситуацию на контроле, делая все возможное, чтобы вирус не попал в РФ. Пока в российских регионах не было обнаружено ни одного случая укуса клеща, в результате которого человек бы заболел ортонайровирусом. При этом врачи призывают россиян стараться избегать укусов клещей.