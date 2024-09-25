Мэрия Белгорода закупит 1300 намогильных знаков

В документации содержатся чёткие требования к изделиям. Намогильные знаки должны быть изготовлены из алюминиевой анодированной ленты с покрытием из световозвращающей плёнки белого цвета с защитными элементами в виде квадратов. Символы и окантовка должны быть образованы путём штамповки, на них необходимо нанести фольгу горячего тиснения чёрного цвета. Для крепления у изделия должно быть два отверстия.