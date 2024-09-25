Мэрия Белгорода закупит 1300 намогильных знаков

Posted 25 сентября, 12:05
Published 25 сентября, 12:05
Modified 25 сентября, 12:07
Updated 25 сентября, 12:07
Всего планируется приобрести 1300 регистрационных намогильных знаков. Максимальный бюджет закупки составляет 286 тысяч рублей. Поставки товара должны быть осуществлены до 20 декабря этого года по адресу: Белгород, улица Портовая, дом 94. Количество знаков в одной партии не должно быть менее 100 штук.
В документации содержатся чёткие требования к изделиям. Намогильные знаки должны быть изготовлены из алюминиевой анодированной ленты с покрытием из световозвращающей плёнки белого цвета с защитными элементами в виде квадратов. Символы и окантовка должны быть образованы путём штамповки, на них необходимо нанести фольгу горячего тиснения чёрного цвета. Для крепления у изделия должно быть два отверстия.
Как указано в документации, такая конкретность требований обусловлена «концепцией имеющегося в наличии поставляемого товара». Подача заявок на участие в электронном аукционе продлится до 30 сентября.
Напомним, что такие намогильные знаки уже закупались мэрией города осенью 2022 года.