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Posted 25 сентября, 12:05

Published 25 сентября, 12:05

Modified 25 сентября, 12:07

Updated 25 сентября, 12:07

Мэрия Белгорода закупит 1300 намогильных знаков

Мэрия Белгорода закупит 1300 намогильных знаков

25 сентября 2024, 12:05
Фото: 1MI
Сюжет
Госзакупки
«Горритуалсервис» готов заключить контракт на поставку регистрационных намогильных знаков. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Всего планируется приобрести 1300 регистрационных намогильных знаков. Максимальный бюджет закупки составляет 286 тысяч рублей. Поставки товара должны быть осуществлены до 20 декабря этого года по адресу: Белгород, улица Портовая, дом 94. Количество знаков в одной партии не должно быть менее 100 штук.

В документации содержатся чёткие требования к изделиям. Намогильные знаки должны быть изготовлены из алюминиевой анодированной ленты с покрытием из световозвращающей плёнки белого цвета с защитными элементами в виде квадратов. Символы и окантовка должны быть образованы путём штамповки, на них необходимо нанести фольгу горячего тиснения чёрного цвета. Для крепления у изделия должно быть два отверстия.

Как указано в документации, такая конкретность требований обусловлена «концепцией имеющегося в наличии поставляемого товара». Подача заявок на участие в электронном аукционе продлится до 30 сентября.

Напомним, что такие намогильные знаки уже закупались мэрией города осенью 2022 года.

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#Анна Селищева#Город#Общество#Госзакупки#Новости Белгорода#Мэрия#Регистрационный знак#Закупки#Белгород
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