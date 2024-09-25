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Posted 25 сентября, 12:07

Published 25 сентября, 12:07

Modified 25 сентября, 12:09

Updated 25 сентября, 12:09

Кассация не изменила решение о взыскании 10 млн рублей с «Хохланд Руссланд»

Кассация не изменила решение о взыскании 10 млн рублей с «Хохланд Руссланд»

25 сентября 2024, 12:07
Фото: 1MI
Сюжет
Белгородский бизнес
«Хохланд Руссланд» не удалось обжаловать решение двух инстанций в кассации. С «сырной» компании всё-таки взыщут 10 млн рублей.

Кассационный арбитражный суд Казани не удовлетворил жалобу ООО «Хохланд Руссланд» на решения предыдущих инстанций в споре с АО «Молоко». Теперь с ООО «Хохланд Руссланд» взыщут 10 млн рублей.

Как установил суд, «Хохланд Руссланд» в одностороннем порядке отказался от договора поставки в феврале 2021 года. Подписаны документы были в конце мая 2020 года. АО «Молоко» оценило ущерб от этого в 10 млн рублей.

В свою очередь «Хохланд Руссланд» ссылается на то, что истец нарушил условия договора, а они очень простые: АО «Молоко» принимает и оплачивает сыворотку подсырную или концентрированную подсырную сыворотку, а «Хохланд Руссланд» её поставляет.

Пунктом 10.2. договора предусмотрено, что каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от договора. Для этого нужно предупредить другую сторону за 90 дней и компенсировать 10 млн рублей.

В итоге суд оставил решения без изменений. С «Хохланд Руссланд» взыщут 10 млн рублей компенсации и 79 тыс. рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Казань#Арбитражный суд#Белгородский бизнес#Договор поставки#Судебное решение
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