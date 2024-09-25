Кассация не изменила решение о взыскании 10 млн рублей с «Хохланд Руссланд»

В свою очередь «Хохланд Руссланд» ссылается на то, что истец нарушил условия договора, а они очень простые: АО «Молоко» принимает и оплачивает сыворотку подсырную или концентрированную подсырную сыворотку, а «Хохланд Руссланд» её поставляет.