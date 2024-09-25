Кассация не изменила решение о взыскании 10 млн рублей с «Хохланд Руссланд»

Posted 25 сентября, 12:07
Published 25 сентября, 12:07
Modified 25 сентября, 12:09
Updated 25 сентября, 12:09
Кассационный арбитражный суд Казани не удовлетворил жалобу ООО «Хохланд Руссланд» на решения предыдущих инстанций в споре с АО «Молоко». Теперь с ООО «Хохланд Руссланд» взыщут 10 млн рублей.
Как установил суд, «Хохланд Руссланд» в одностороннем порядке отказался от договора поставки в феврале 2021 года. Подписаны документы были в конце мая 2020 года. АО «Молоко» оценило ущерб от этого в 10 млн рублей.
В свою очередь «Хохланд Руссланд» ссылается на то, что истец нарушил условия договора, а они очень простые: АО «Молоко» принимает и оплачивает сыворотку подсырную или концентрированную подсырную сыворотку, а «Хохланд Руссланд» её поставляет.
Пунктом 10.2. договора предусмотрено, что каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от договора. Для этого нужно предупредить другую сторону за 90 дней и компенсировать 10 млн рублей.
В итоге суд оставил решения без изменений. С «Хохланд Руссланд» взыщут 10 млн рублей компенсации и 79 тыс. рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.