К двум компаниям Владимира Зотова подала иск прокуратура Белгородской области

Фирма «Грайворонская молочная компания» работает в селе Мокрая Орловка с 2007 года и занимается животноводством. С июля текущего года компания находится в стадии ликвидации. Председатель ликвидационной комиссии — Алексей Осыченко. Головная компания — «Сады Белогорья», которая принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. По итогам 2023 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в 270 млн рублей.