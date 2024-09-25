К двум компаниям Владимира Зотова подала иск прокуратура Белгородской области

Posted 25 сентября, 10:32
Published 25 сентября, 10:32
Modified 25 сентября, 10:34
Updated 25 сентября, 10:34
Согласно картотеке дел, заместитель прокурора Белгородской области обратился в Арбитражный суд Белгородской области к двум фирмам — «Борисовская зерновая компания» и «Грайворонская молочная компания».
Третьим лицом в деле выступает министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды». Других подробностей пока нет.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», предприятие «Борисовская зерновая компания» зарегистрировано в Борисовке в 2004 году. Отрасль — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Руководитель — Александр Сальников, а бенефициар — Владимир Зотов. Учредитель — ГК «Агро-Белогорье». По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 531 млн рублей.
Фирма «Грайворонская молочная компания» работает в селе Мокрая Орловка с 2007 года и занимается животноводством. С июля текущего года компания находится в стадии ликвидации. Председатель ликвидационной комиссии — Алексей Осыченко. Головная компания — «Сады Белогорья», которая принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. По итогам 2023 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в 270 млн рублей.
Напомним, между «Агро-Белогорье» и «Русагро» продолжаются судебные тяжбы. Всё, что известно на данный момент, собрано в материале Бел.Ру.