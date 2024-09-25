Имитация газона? Почему в Белгороде землю покрасили в зелёный цвет

Мэр Демидов объяснил, почему землю в Белгороде покрасили в зелёный цвет

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Оказалось, что это не просто краска, а гидропосев. Цвет помогает увидеть, какие участки хорошо просеяны. На этом месте в следующем году, возможно, образуется красивый газон, пояснил мэр Валентин Демидов.