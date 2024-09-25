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Posted 25 сентября, 09:43

Published 25 сентября, 09:43

Modified 25 сентября, 09:43

Updated 25 сентября, 09:43

В Белгороде в парке «покрасили» землю

Имитация газона? Почему в Белгороде землю покрасили в зелёный цвет

25 сентября 2024, 09:43
Фото: 1MI
В Белгороде в парке «покрасили» землю

Мэр Демидов объяснил, почему землю в Белгороде покрасили в зелёный цвет

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Новости Белгорода
Оказалось, что это не просто краска, а гидропосев. Цвет помогает увидеть, какие участки хорошо просеяны. На этом месте в следующем году, возможно, образуется красивый газон, пояснил мэр Валентин Демидов.

Жители Белгорода заметили, что в Центральном парке имени В. И. Ленина покрасили землю под цвет травы. Горожане интересуются, зачем это сделали.

«Та покраска земли, о которой вы говорите, — это гидропосев, один из способов посева газонных трав. Это стандартная практика в последнее время. Создаётся смесь из семян, мульчирующего материала, туда добавляется природный краситель, гидрогель, закрепитель и прочие природные материалы, включая удобрения. После такого посева газон всходит достаточно эффективно», — объяснил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Сам же мульчирующий материал имеет необычный цвет для того, чтобы специалисты видели, насколько тщательно просеяны те или иные участки земли.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Земля#Новости Белгорода#Белгород#Трава#Газон#Валентин Демидов
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