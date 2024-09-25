Имитация газона? Почему в Белгороде землю покрасили в зелёный цвет

Posted 25 сентября, 09:43
Published 25 сентября, 09:43
Modified 25 сентября, 09:43
Updated 25 сентября, 09:43
Жители Белгорода заметили, что в Центральном парке имени В. И. Ленина покрасили землю под цвет травы. Горожане интересуются, зачем это сделали.
«Та покраска земли, о которой вы говорите, — это гидропосев, один из способов посева газонных трав. Это стандартная практика в последнее время. Создаётся смесь из семян, мульчирующего материала, туда добавляется природный краситель, гидрогель, закрепитель и прочие природные материалы, включая удобрения. После такого посева газон всходит достаточно эффективно», — объяснил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сам же мульчирующий материал имеет необычный цвет для того, чтобы специалисты видели, насколько тщательно просеяны те или иные участки земли.